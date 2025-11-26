ПРЕМИНУО ВАЖАН ЧОВЈЕК ЗА РУСКО НАОРУЖАЊЕ: Он је био творац Искандера

26.11.2025
16:11
Коментари:0
Валеријан Собољев, главни инжењер-конструктор у руској војној компанији "ЦКБ-Титан" у Волгограду, који је предводио развој лансера за ракетне комплексе "Топољ" и "Искандер", преминуо је у Волгограду у 88. години.
Локални портал Облвести извијестио је да је преминуо послије дуге и тешке болести, што је за РИА Новости потврдио и породични пријатељ.
Опроштајна церемонија биће одржана ујутру 29. новембра на Централном гробљу у Волгограду.
Рођен је у Стаљинграду 1938. године, током Другог светског рата био је евакуисан, а по повратку у родни град завршио је Стаљинградски машински институт.
Умер создатель «Тополя» и «Искандера» Валериан Соболев— Коммерсантъ (@kommersant) November 26, 2025
https://t.co/MPxegvJw2s pic.twitter.com/WENQePmHhq
Каријеру је започео у фабрици "Барикаде", гдје је напредовао од инжењера до главног конструктора пројектантског бироа који ће касније постати Федерални истраживачко-производни центар Титан-Барикаде.
Под Собољевим руководством инжењери су развили лансерне системе за кључне стратешке ракетне комплексе, укључујући Пионир, Ока, Топољ, Точка-У и Искандер. Од 1991. до 1994. године био је и први замјеник начелника администрације Волгоградске области.
Свијет
2 мј0
Свијет
5 мј0
Свијет
6 мј0
Свијет
6 мј0
Најновије
Најчитаније
15
07
15
03
14
54
14
54
14
46
Тренутно на програму