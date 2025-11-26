Logo
ПРЕМИНУО ВАЖАН ЧОВЈЕК ЗА РУСКО НАОРУЖАЊЕ: Он је био творац Искандера

26.11.2025

16:11

ПРЕМИНУО ВАЖАН ЧОВЈЕК ЗА РУСКО НАОРУЖАЊЕ: Он је био творац Искандера

Валеријан Собољев, главни инжењер-конструктор у руској војној компанији "ЦКБ-Титан" у Волгограду, који је предводио развој лансера за ракетне комплексе "Топољ" и "Искандер", преминуо је у Волгограду у 88. години.

Локални портал Облвести извијестио је да је преминуо послије дуге и тешке болести, што је за РИА Новости потврдио и породични пријатељ.

Опроштајна церемонија биће одржана ујутру 29. новембра на Централном гробљу у Волгограду.

Рођен је у Стаљинграду 1938. године, током Другог светског рата био је евакуисан, а по повратку у родни град завршио је Стаљинградски машински институт.

Каријеру је започео у фабрици "Барикаде", гдје је напредовао од инжењера до главног конструктора пројектантског бироа који ће касније постати Федерални истраживачко-производни центар Титан-Барикаде.

Под Собољевим руководством инжењери су развили лансерне системе за кључне стратешке ракетне комплексе, укључујући Пионир, Ока, Топољ, Точка-У и Искандер. Од 1991. до 1994. године био је и први замјеник начелника администрације Волгоградске области.

(Комерсант)

Iskander

Русија

