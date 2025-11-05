Logo

Пензионери у Српској у децембру добијају двије пензије

Извор:

АТВ

05.11.2025

21:05

Коментари:

1
паре, новац, марке
Фото: АТВ

Пензионери у Републици Српској у децембру ће добити двије пензије, најављено је у сриједу.

Како је рекао предсједник СНСД-а Милорад Додик у 12. мјесецу ће бити исплаћене и новембарска и децембарска пензија.

Појаснио је да ће новембарска корисницима бити исплаћена почетком, а децембарска крајем мјесеца.

Policija

Свијет

Инфлуенсерка пронађена мртва у кади, сумња се на убиство

Додик је рекао да мјесечна рата за исплату пензија износи 167 милиона КМ и да обим исплате на годишњем нивоу износи скоро 10 одсто укупног БДП-а.

