Пензионери у Српској у децембру добијају двије пензије

Извор:
АТВ
05.11.2025
21:05
Коментари:1
Пензионери у Републици Српској у децембру ће добити двије пензије, најављено је у сриједу.
Како је рекао предсједник СНСД-а Милорад Додик у 12. мјесецу ће бити исплаћене и новембарска и децембарска пензија.
Појаснио је да ће новембарска корисницима бити исплаћена почетком, а децембарска крајем мјесеца.
Додик је рекао да мјесечна рата за исплату пензија износи 167 милиона КМ и да обим исплате на годишњем нивоу износи скоро 10 одсто укупног БДП-а.
