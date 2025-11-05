Вјероучитељ дао јасан одговор: Да ли треба спојити први рођендан и крштење дјетета?

Извор:
Вјероучитељ Александар објашњава да ли је погрешно то што многи родитељи одлучују да крштење и први рођендан дјетета прославе исти дан.
Прослава и обиљежавање првог рођендана јје посебан тренутак за родитеље који ће памтити цијелог живота. Међутим, у посљедње вријеме је пракса да се уједно и крштење "обави" тај дан, па се направи прослава у једном, када је радост дупло већа. Ипак, да ли је то препоручљиво?
Таква прослава носи са собом посебну симболику и топлину. С једне стране, породица и пријатељи окупљају се да прославе мали јубилеј, али и да подрже духовни пут дјетета. Декорације и атмосфера могу бити прелијепо усклађене, са њежним пастелима, балонима, цвјетним аранжманима и симболичним детаљима попут крстића или свиећа.
С друге стране, неки родитељи сматрају да овакве прославе могу умањити значај оба догађаја. Први рођендан је дан када је у центру пажње малишан, док крштење има духовни и традиционални карактер и многи сматрају да се за овај чин позивају само они најближи.
Комбиновањем оба догађаја може доћи до преоптерећености програма и губитка интимности церемоније.
Питање остаје отворено: да ли је комбинација првог рођендана и крштења заиста пожељна? Одговор зависи од породице - колико желе да споје радост и традицију, колико им је важна интима церемоније и колико гостију могу да организују. То се питају и на Инстаграм налогу Верска настава, иза којег стоји мастер теолог, вјероучитељ Александар Ђурђевић.
"У посљиједње време је све чешће да се крштење везује за прославу првог рођендана уз велику забаву, фотографисање, декорације и скупоцјене поклоне. У овом случају можемо да кажемо да су родитељи ударили двије муве једним ударцем. И крштење и рођендан о једном трошку. Драги моји, то се зове помодарство. Крштење није само прослава и акценат треба да буде на духовној страни. Дијете се може крстити 40. дана по рођењу када мало стаса или прије уколико је не дај Боже нека смртна опасност. И никако не треба чекати први рођендан јер то само показује колико бринемо о спасењу дјетета, односно не бринемо. Крштењу дјеце треба приступити док су још бебе, без чекања да се за то стекну ма какви материјални и животни услови. Што се дијете раније крсти, раније ће и примити снагу живота у Христу", кажу у снимку на Инстаграм налогу.
