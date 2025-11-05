Logo

Вјероучитељ дао јасан одговор: Да ли треба спојити први рођендан и крштење дјетета?

Извор:

Она

05.11.2025

20:39

Коментари:

0
Вјероучитељ дао јасан одговор: Да ли треба спојити први рођендан и крштење дјетета?

Вјероучитељ Александар објашњава да ли је погрешно то што многи родитељи одлучују да крштење и први рођендан дјетета прославе исти дан.

Прослава и обиљежавање првог рођендана јје посебан тренутак за родитеље који ће памтити цијелог живота. Међутим, у посљедње вријеме је пракса да се уједно и крштење "обави" тај дан, па се направи прослава у једном, када је радост дупло већа. Ипак, да ли је то препоручљиво?

Инјекција

Свијет

Медицинска сестра инјекцијама убила 10 људи

Таква прослава носи са собом посебну симболику и топлину. С једне стране, породица и пријатељи окупљају се да прославе мали јубилеј, али и да подрже духовни пут дјетета. Декорације и атмосфера могу бити прелијепо усклађене, са њежним пастелима, балонима, цвјетним аранжманима и симболичним детаљима попут крстића или свиећа.

С друге стране, неки родитељи сматрају да овакве прославе могу умањити значај оба догађаја. Први рођендан је дан када је у центру пажње малишан, док крштење има духовни и традиционални карактер и многи сматрају да се за овај чин позивају само они најближи.

Комбиновањем оба догађаја може доћи до преоптерећености програма и губитка интимности церемоније.

Питање остаје отворено: да ли је комбинација првог рођендана и крштења заиста пожељна? Одговор зависи од породице - колико желе да споје радост и традицију, колико им је важна интима церемоније и колико гостију могу да организују. То се питају и на Инстаграм налогу Верска настава, иза којег стоји мастер теолог, вјероучитељ Александар Ђурђевић.

беба-09092025

Свијет

Скандал у авиону: Нападнута путница која је путовала са бебом

"У посљиједње време је све чешће да се крштење везује за прославу првог рођендана уз велику забаву, фотографисање, декорације и скупоцјене поклоне. У овом случају можемо да кажемо да су родитељи ударили двије муве једним ударцем. И крштење и рођендан о једном трошку. Драги моји, то се зове помодарство. Крштење није само прослава и акценат треба да буде на духовној страни. Дијете се може крстити 40. дана по рођењу када мало стаса или прије уколико је не дај Боже нека смртна опасност. И никако не треба чекати први рођендан јер то само показује колико бринемо о спасењу дјетета, односно не бринемо. Крштењу дјеце треба приступити док су још бебе, без чекања да се за то стекну ма какви материјални и животни услови. Што се дијете раније крсти, раније ће и примити снагу живота у Христу", кажу у снимку на Инстаграм налогу.

Подијели:

Таг:

krštenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вујадин Савић напушта Србију

Сцена

Вујадин Савић напушта Србију

1 ч

0
''Чаире ће те увијек памтити'': Другари се емотивном поруком опростили од Петра Шарића

Друштво

''Чаире ће те увијек памтити'': Другари се емотивном поруком опростили од Петра Шарића

1 ч

0
Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара

Градови и општине

Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара

1 ч

0
ФК Борац и Бањалука упутили посљедњи поздрав Младену Жижовићу

Фудбал

ФК Борац и Бањалука упутили посљедњи поздрав Младену Жижовићу

1 ч

0

Више из рубрике

Људске судбине: Јасну (65) син прво избацио из куће, а сада живи код њега као подстанарка

Породица

Људске судбине: Јасну (65) син прво избацио из куће, а сада живи код њега као подстанарка

6 ч

0
Најсрећнија имена за дјецу: Имају моћна значења

Породица

Најсрећнија имена за дјецу: Имају моћна значења

1 д

0
Djeca, roditelji

Породица

Седам знакова да вас дјеца поштују

3 д

0
Александар и његова дјеца

Породица

Тата херој: Александар има 12 дјеце и сам брине о њима

5 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

37

Тешка несрећа у Сарајеву: Сударили се камион и аутомобил

21

27

Ћурић понудио помоћ након трагедије у Дому пензионера

21

26

Сређивао башту, па угледао необично створење

21

09

Најављен раст плата у Српској за до 10 одсто

21

06

У Ирској заплијењена дрога вриједности више од три милиона евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner