Драма у Београду: Дјевојка из БиХ ножем напала полицајца, он је ранио у ногу

Јутрос, око 4 сата, дошло је до инцидента на улазу у полицијску станицу Савски венац када је двадесетчетворогодишња држављанка БиХ без икаквог очигледног повода ножем напала полицијског службеника који је обезбјеђивао станицу, сазнаје "Телеграф.рс".
Напад се догодио на улазном степеништу. Полицајац је, избјегавајући више узастопних насртаја, покушао да обузда дјевојку, али она, упркос издатим упозорењима, није имала намјеру да одустане од напада.
У циљу сопствене заштите, полицијски службеник је био приморан да употреби службени пиштољ, погодивши дјевојку у ногу.
Дјевојка је одмах превезена на Војномедицинску академију (ВМА).
Према првим информацијама, налази се у свјесном и комуникативном стању са повредом доњег екстремитета.
На лицу мјеста је обављен увиђај. Мотив напада на полицијског службеника за сада је непознат и биће утврђен током детаљне истраге коју ће спровести надлежни органи.
