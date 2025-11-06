Добра вијест: Ево када креће исплата пензија у Српској

Извор:
АТВ
06.11.2025
11:41

У Републици Српској ће сутра почети исплата пензије за октобар, саопштено је из Министарства финансија Српске.
"Министарство финансија Републике Српске информише јавност да ће сутра, 07.11.2025. године, у Републици Српској бити исплаћене пензије за октобар у укупном износу 167.000.000 КМ.
Планирано је да се у децембру исплате двије пензије: новембарска пензија почетком мјесеца, а крајем мјесеца и децембарска која ће бити исплаћена раније због наступајућих празника.
Влада Републике Српске ће, пратећи макроекономска кретања у складу са опредјељењем да подржи најстарију популацију становништва, почетком године извршити редовно усклађивање пензија.
Редовно усклађивање пензија је извршено и почетком ове године, а затим је одлуком Владе Републике Српске августовска пензија додатно увећана", наводе из министарства.
