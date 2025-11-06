Logo

Додик: Ово је један грандиозни подухват

Додик: Ово је један грандиозни подухват
Ово је један грандиозни подухват. Тринаест километара са укупно два крака је заиста нешто што је подвиг и то говори о томе да је Република Српска спремна да осмисли и реализује овакав један пројекат, без обзира на све опструкције које смо имали, поручио је данас предсједник Милорад Додик након посјете ХЕ ''Дабар''.

''Завршили смо преко 30% свих радова, а један од њих је свакако овај тунел, који треба да покупи воде Невесиња, Берковића, Поља, који је прокопан али још није бетонски обложен. Тунел од Берковића до Билеће је дуг око 15 километара и кроз њега ћемо проћи'', рекао је предсједник, Милорад Додик.

Друштво

Додик и Минић у Невесињу посјетили брану "Пошћење"

Предсједник Милорад Додик и премијер Саво Минић посјетили су брану "Пошћење" у Невесињу са које ће вода доводним тунелом долазити до Хидроелектране "Дабар".

У обиласку бране "Поћење" су и министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић и вршилац дужности генералног директора "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић.

Милорад Додик

Саво Минић

HE Dabar

