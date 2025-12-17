Лукач: Од Нове године паркинг у Бањалуци поново бесплатан

Извор:
17.12.2025
Од наредне године паркинг у Бањалуци ће поново бити бесплатан јер градоначелник Драшко Станивуковић није предложио формирање посебног предузећа које би се тиме бавило, каже Драган Лукач шеф Клуба одборника СНСД-а у Скупштини града.
"Неће бити наплате паркинга, јер то предузеће не може да се формира без одлуке градоначелника. Ми смо за то да разговарамо са градоначелником и то ћемо учинити, али прије тога треба да спроведемо одлуку Уставног суда у вези с тим", рекао је Лукач.
Лукач наводи да ће СНСД подржати усвајање тачке која се односи на Нацрт буџета за 2025. годину, уз примједбе, који ће ићи на јавну расправу.
"Подршку ће добити и кредит за рјешавање имовинских послова у вези са изградњом моста на Доцу, те кредит за изградњу водовода Туњице и поткозарска села", додао је Лукач.
