Француз на свом имању пронашао благо вриједно око 700.000 евра

Извор:

СРНА

06.11.2025

11:57

Француз на свом имању пронашао благо вриједно око 700.000 евра
Фото: Pixabay

Становник комуне Невиљ сор Сон код француског града Лиона пронашао је на свом приватном посједу ризницу блага вриједну око 700.000 евра, јавила је радио-станица "Франс инфо".

У извјештају се наводи да је он пронашао пет златних полуга, као и бројне златне новчиће умотане у пластичне вреће.

Захваљујући серијским бројевима полуга, полиција је установила да су произведене прије највише 20 година у Лиону.

aerodrom sarajevo sc yt

БиХ

ФУП претреса просторије Међународног аеродрома Сарајево

Надлежно органи саопштили су да је претходни власник посједа на којем је пронађено благо преминуо, што значи да идентитет особе која је сакрила драгоцјености остаје непознат, пише ТАСС.

