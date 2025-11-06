Француз на свом имању пронашао благо вриједно око 700.000 евра

Извор:
СРНА
06.11.2025
11:57
Становник комуне Невиљ сор Сон код француског града Лиона пронашао је на свом приватном посједу ризницу блага вриједну око 700.000 евра, јавила је радио-станица "Франс инфо".
У извјештају се наводи да је он пронашао пет златних полуга, као и бројне златне новчиће умотане у пластичне вреће.
Захваљујући серијским бројевима полуга, полиција је установила да су произведене прије највише 20 година у Лиону.
Надлежно органи саопштили су да је претходни власник посједа на којем је пронађено благо преминуо, што значи да идентитет особе која је сакрила драгоцјености остаје непознат, пише ТАСС.
