Ево како пун Мјесец утиче на тијело, психу и друштво

Вијековима нас пун Мјесец очарава својом љепотом, надахњујући митове и легенде. Али, уз то све долази и неизбјежно питање: утиче ли заиста на нас?
Синоћ се појавио највећи супермјесец у овој години.
Мјесец је био удаљен нешто мање од 357.000 километара од Земље, што ће га учинити ближим него било који пун мјесец ове године. Због тога ће изгледати веће и свјетлије него обично.
Од древних филозофа који су вјеровали да његова снага изазива лудило до модерних разговора у којима се необично понашање приписује "утицају Мјесеца", ова небеска појава остаје предмет фасцинације и контроверзи.
Док се вечерас дивимо његовом сјају, наука нуди све јасније одговоре на то што је мит, а што стварна посљедица живота под пуним Мјесецом.
Најснажнији и најдосљеднији доказ о утицају Мјесеца на људе је у подручју спавања. Бројна истраживања, укључујући и она проведена у строго контролисаним лабораторијским условима без прозора, показују мјерљиве промјене у нашем ноћном одмору.
Једна од најопсежнијих студија, пратила је обрасце спавања у различитим заједницама, од аутохтоних руралних група у Аргентини без приступа струји до студената у урбаном Сијетлу. Резултати су били изненађујуће досљедни: у данима који претходе пуном Мјесецу, људи су ишли спавати касније и спавали су краће.
Анализе других истраживања потврђују овај тренд. У просјеку, током пуног Мјесеца.
- Треба нам дуже да заспимо (у просјеку 5 минута више)
- Спавамо краће (између 20 и 25 минута мање)
- Квалитета сна је лошија, с до 30 одсто смањења времена проведеног у дубоком, окрепљујућем сну.
Научници вјерују да је разлог томе смањена производња мелатонина, хормона који регулира наш циклус спавања и будности.
Иако мјесечина има тек дјелић снаге сунчеве свјетлости, наша тијела су можда еволуцијски осјетљива и на те суптилне промјене у ноћном освјетљењу, као остатак времена када су наши преци морали бити опрезнији током свјетлијих ноћи.
Вјеровање да пун Мјесец изазива менталну нестабилност толико је старо да је сама ријеч "лунатик" изведена из латинског имена за Мјесец - Луна. Древни мислиоци попут Аристотела и Плинија Старијег теоретисали су да Мјесечева гравитацијска сила утиче на "влажни" људски мозак једнако као и на плиму и осјеку.
Међутим, модерна наука је ову теорију у великој мјери оповргнула. Мјесечева гравитација је преслаба да би имала икакав значајан учинак на воду у нашем тијелу.
Велика мета-анализа из 1985. године, која је обухватила 37 студија, није пронашла никакву повезаност између мјесечевих мијена и броја психијатријских пријема, злочина, самоубистава или позива кризним центрима. Новије студије редовно потврђују ове налазе.
Психолози то објашњавају феноменом "пристраности потврде". Када знамо да је пун Мјесец, склонији смо примјећивати и памтити необичне догађаје који се подударају с нашим очекивањима, док игноришемо све дане када се ништа чудно не догађа. Дакле, у питању је сугестија. Ипак, појачана емоционалност и раздражљивост које неки осјећају могу бити посљедица лошијег сна, а не мистичног утицаја Мјесеца. Дакле, ради се о сугестији.
Иако је веза с криминалом и агресијом оповргнута, нека истраживања указују на суптилне статистичке промјене у другим подручјима.
Саобраћајне несреће: Јапанска студија забиљежила је благи пораст хитних интервенција због несрећа током пуног Мјесеца.
Рођења: Француски научници су у једној анализи пронашли "незнатно више" порода за вријеме пуног Мјесеца, иако је веза статистички слаба и није потврђена у свим истраживањима.
Менструални циклуси: Неке студије сугеришу да женски циклуси повремено могу бити синхронизовани с Мјесецом, али докази су и даље неуједначени и предмет расправе.
Што се тиче међуљудских односа, астролошка вјеровања кажу да пун Мјесец појачава постојеће емоције. Иако за то нема научних доказа, поремећен сан и умор свакако могу допринијети краћем стрпљењу и већој напетости у интеракцијама.
Ако сте и ви међу онима који осјећају немир током пуног Мјесеца, најучинковитије што можете учинити јест фокусирати се на хигијену спавања. Стручњаци из платформи за ментално здравље препоручују:
Створите потпуну таму: Користите густе завјесе или маску за спавање како бисте блокирали мјесечину.
Држите се распореда: Идите у кревет и будите се у исто вријеме, чак и викендом, како бисте регулисати унутрашњи сат.
Избјегавајте екране: Плаво свјетло с телефона и телевизора додатно омета производњу мелатонина. Угасите их барем сат времена прије спавања.
Опуштајућа рутина: Топла купка, читање књиге или лагане вјежбе истезања могу сигнализирати тијелу да је вријеме за одмор.
Докази су јасни, најзначајнији утицај пуног Мјесеца осјећамо на квалитети сна. Остали наводни учинци углавном су мјешавина древног фолклора, психолошких пристраности и суптилних статистичких корелација.
Умјесто да бринете о његовој наводној моћи над вашим расположењем, искористите вечерашњи призор као подсјетник на љепоту свемира и прилику да си осигурате добар и миран сан.
