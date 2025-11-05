Вјештачка интелигенција стиже у ''Гугл мапе''

Извор:
СРНА
05.11.2025
16:16
"Гугл мапе" се крећу у новом правцу са вјештачком интелигенцијом заснованом на технологији "џемини".
Најпопуларнија апликација за навигацију на свијету понашаће се као сувозач са којим може да се разговара током вожње у оквиру редизајна који је данас најављен.
Корисничко искуство без употребе руку требало би да претвори "гугл мапе" у нешто више, у пажљивог сапутника који може да усмјери возача до одредишта, а истовремено да пружи препоруке за мјесто гдје може да се једе, обави куповина или нешто разгледа у близини, када се затражи савјет.
"Није потребно да петљате по екрану - сада можете само да питате", објавио је "Гугл" у блогу о преуређењу ове апликације.
Функције вјештачке интелигенције такође би требале да омогуће "гугл мапама" да буду прецизније.
Раније се дешавало да четботови попут "џеминија" и "чет џи-пи-тија" измисле нешто, што су технолошки стручњаци назвали "халуцинацијама", али "Гугл" обећава да ће уграђене заштитне мјере спријечити да "мапе" случајно упуте возача на погрешан пут.
