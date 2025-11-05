Logo

Сутра дан жалости у Тузли

Извор:

АТВ

05.11.2025

16:05

Сутра дан жалости у Тузли
Фото: Википедија

На данас одржаној ванредној сједници, Влада Тузланског кантона је, поводом трагичних догађаја и страдања штићеника Дома пензионера Тузла, прогласила четвртак (06.11.2025. године) даном жалости на подручју Тузланског кантона.

На дан жалости сви органи и институције на подручју Тузланског кантона ће истакнути заставе на пола копља, односно јарбола.

Обавезују се све медијске куће и друга средства информисања, као и организатори културно - умјетничких и спортских манифестација на подручју Тузланског кантона да прилагоде своје програмске садржаје дану жалости.

Тузла

Дан жалости

