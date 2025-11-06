Петровић: Остало је још 120 радних дана да се заврши тунел, Српска треба да буде поносна

Извор:
АТВ
06.11.2025
12:34
Коментари:2
Сматрам да треба да знамо да је 1955. године усвојена водопривредна основа за изградњу хидросистема Требишњица који се састоји од двије етапе, а свака етапа по двије фазе, казао је в.д. генералног директора Електроприведе Републике Српске, Лука Петровић.
Друга етапа започиње изградњом ХЕ Дабар, а послије тога Билеће и Невесиње, а капитални објекат друге етапе прве фазе јесте управо овај тунел који је пробијен прије пар дана и који је најдужи тунел, било да је инфраструктурни, било да је хидро-технички тунел у протеклих 40 година на простору од Триглава до Ђевђелије.
Градови и општине
Додик: ''Ово је један грандиозни подухват''
''Ја мислим да је ово велики подухват, да Република Српска треба да буде поносна, да треба поздравити храброст Владе Републике Српске и тадашњег и садашњег предсједника Републике Српске, Милорада Додика, који је 2011. године одлучио да региструје предузеће ХЕ Дабар због којег ће бити изграђен овај ХЕ објекат. Остало је још око 120 радних дана да се заврши тунел и да се преда ХЕ Дабар'', закључио је в.д. генералног директора Електропривреде, Лука Петровић.
Република Српска
2 д6
Република Српска
2 д4
Друштво
2 д4
Република Српска
2 д4
Друштво
1 ч1
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
15 ч1
Градови и општине
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму