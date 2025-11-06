Logo

Петровић: Остало је још 120 радних дана да се заврши тунел, Српска треба да буде поносна

Извор:

АТВ

06.11.2025

12:34

Коментари:

2
Петровић: Остало је још 120 радних дана да се заврши тунел, Српска треба да буде поносна
Фото: АТВ

Сматрам да треба да знамо да је 1955. године усвојена водопривредна основа за изградњу хидросистема Требишњица који се састоји од двије етапе, а свака етапа по двије фазе, казао је в.д. генералног директора Електроприведе Републике Српске, Лука Петровић.

Друга етапа започиње изградњом ХЕ Дабар, а послије тога Билеће и Невесиње, а капитални објекат друге етапе прве фазе јесте управо овај тунел који је пробијен прије пар дана и који је најдужи тунел, било да је инфраструктурни, било да је хидро-технички тунел у протеклих 40 година на простору од Триглава до Ђевђелије.

Милорад Додик-Саво-Минић-ХЕ Дабар

Градови и општине

Додик: ''Ово је један грандиозни подухват''

''Ја мислим да је ово велики подухват, да Република Српска треба да буде поносна, да треба поздравити храброст Владе Републике Српске и тадашњег и садашњег предсједника Републике Српске, Милорада Додика, који је 2011. године одлучио да региструје предузеће ХЕ Дабар због којег ће бити изграђен овај ХЕ објекат. Остало је још око 120 радних дана да се заврши тунел и да се преда ХЕ Дабар'', закључио је в.д. генералног директора Електропривреде, Лука Петровић.

Подијели:

Тагови:

Лука Петровић

Милорад Додик

Саво Минић

HE Dabar

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

ЕРС: Цвјетиновић се уморио на позицији директора РиТЕ Угљевик

Република Српска

ЕРС: Цвјетиновић се уморио на позицији директора РиТЕ Угљевик

2 д

6
РиТЕ-Угљевик

Република Српска

Цвјетиновић оптужио Петровића да стоји иза штрајка радника РиТЕ Угљевик

2 д

4
Петровић: РиТЕ Угљевик улази у стабилну зону пословања

Друштво

Петровић: РиТЕ Угљевик улази у стабилну зону пословања

2 д

4
Петровић: Цијена струје за РиТЕ Угљевик је нерентабилна

Република Српска

Петровић: Цијена струје за РиТЕ Угљевик је нерентабилна

2 д

4

Више из рубрике

Додик: Ово је један грандиозни подухват

Друштво

Додик: Ово је један грандиозни подухват

1 ч

1
Повријеђени у пожару у Дому пензионера: Четворо на респиратору

Градови и општине

Повријеђени у пожару у Дому пензионера: Четворо на респиратору

2 ч

0
АТВ сазнаје: Жарко Новаковић нови директор РиТЕ Угљевик

Градови и општине

АТВ сазнаје: Жарко Новаковић нови директор РиТЕ Угљевик

15 ч

1
Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара

Градови и општине

Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

58

Кабири: Сарајево је водећи антисемитски град у овом дијелу свијета

13

52

Намјештање тендера: Одузет телефон Војину Мијатовићу

13

51

Ево које неправилности су утврђене на бензинским пумпама у ФБиХ

13

47

Ученик цртежом насмијао регион

13

47

Подигнута оптужница за диловање дроге у акцији ”Угар”

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner