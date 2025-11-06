У петак хладније вријеме, уз сунчане периоде

Извор:
СРНА
06.11.2025
14:07
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује дјелимично разведравање, уз сунчане периоде, али мало свјежије.
Ујутро ће на сјеверу и истоку бити честа појава магле и ниске облачности, а у осталим предјелима сунчано.
Магла и ниска облачност ће се понегдје задржати и током дана уз хладније вријеме у тим предјелима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
На југу сунчано у првом дијелу дана, а послије подне и увече постепено наоблачење уз слабу кишу понегдје.
Дуваће слаб и промјенљив вјетар, у Семберији умјерен источних смјерова.
Јутарња температура ваздуха од нула до осам, у вишим предјелима од минус три, а дневна од осам до 15, на југу до 18, у вишим предјелима и мјестима са маглом од шест Целзијусових степени.
