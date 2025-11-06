Тинејџер убио градоначелника, ликвидиран на лицу мјеста

06.11.2025
22:50
Седамнаестогодишњи тинејџер идентификован је као починилац смртоносне пуцњаве у којој је убијен Карлос Алберто Манзо Родригез, градоначелник града Уруапана, током јавног догађаја у западној мексичкој држави Мичоакан прошлог викенда, саопштио је данас државни тужилац.
Форензички тестови потврдили су да је починилац тинејџер Виктор Мануел Убалдо, кога су касније ликвидирале безбједносне снаге на лицу мјеста у покушају да заштите Манца.
Убалда су у сриједу идентификовали чланови породице, преноси Ројтерс.
Тужилаштво у Мичоакану је саопштило да су у инцидент били укључени и други појединци.
- Важно је поново нагласити да су форензичка испитивања која су обављена на телу Виктора Мануела, нарочито тест на натријум-родизонат, била позитивна, што потврђује претпоставку о материјалној одговорности - рекао је тужилац Карлос Торес, додајући да је убиство вјероватно повезано са организованим криминалним групама.
Торес је напоменуо да су исти тестови показали да је младић често конзумирао метамфетамин.
Његови рођаци су потврдили да је Убалдо напустио дом недјељу дана прије напада.
Стручњаци су за Ројтерс рекли да криминалне групе у Мексику све чешће обучавају и користе малољетнике за извршење кривичних дјела, обично жртве породичног насиља и занемаривања.
