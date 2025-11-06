Logo

Тинејџер убио градоначелника, ликвидиран на лицу мјеста

06.11.2025

22:50

Коментари:

0
Тинејџер убио градоначелника, ликвидиран на лицу мјеста
Фото: cottonbro studio/Pexels

Седамнаестогодишњи тинејџер идентификован је као починилац смртоносне пуцњаве у којој је убијен Карлос Алберто Манзо Родригез, градоначелник града Уруапана, током јавног догађаја у западној мексичкој држави Мичоакан прошлог викенда, саопштио је данас државни тужилац.

Форензички тестови потврдили су да је починилац тинејџер Виктор Мануел Убалдо, кога су касније ликвидирале безбједносне снаге на лицу мјеста у покушају да заштите Манца.

Убалда су у сриједу идентификовали чланови породице, преноси Ројтерс.

Тужилаштво у Мичоакану је саопштило да су у инцидент били укључени и други појединци.

- Важно је поново нагласити да су форензичка испитивања која су обављена на телу Виктора Мануела, нарочито тест на натријум-родизонат, била позитивна, што потврђује претпоставку о материјалној одговорности - рекао је тужилац Карлос Торес, додајући да је убиство вјероватно повезано са организованим криминалним групама.

судница

Свијет

Убио супружнике, па њихову дјецу одвео на вечеру: Сада му је изречена пресуда

Торес је напоменуо да су исти тестови показали да је младић често конзумирао метамфетамин.

Његови рођаци су потврдили да је Убалдо напустио дом недјељу дана прије напада.

Стручњаци су за Ројтерс рекли да криминалне групе у Мексику све чешће обучавају и користе малољетнике за извршење кривичних дјела, обично жртве породичног насиља и занемаривања.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Gradonačelnik

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Убио супружнике, па њихову дјецу одвео на вечеру: Сада му је изречена пресуда

Свијет

Убио супружнике, па њихову дјецу одвео на вечеру: Сада му је изречена пресуда

1 ч

0
Возач из БиХ тешко повријеђен у језивом удесу

Свијет

Возач из БиХ тешко повријеђен у језивом удесу

1 ч

0
Грешком га пустили из затвора: Били се својевољно са осмијехом вратио на робију

Свијет

Грешком га пустили из затвора: Били се својевољно са осмијехом вратио на робију

2 ч

0
Фанатик аутом погазио више људи: Наредио ми је да се жртвујем

Свијет

Фанатик аутом погазио више људи: Наредио ми је да се жртвујем

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

10

Ксенофобични испад: Нијемац ухапшен након што је вријеђао радника из БиХ

23

08

Учитељица добила 10 милиона долара одштете након што ју је упуцао ученик

23

05

Савјет безбједности укинуо санкције сиријском предсједнику

22

54

Каран: Саборност данас важнија него икада

22

50

Тинејџер убио градоначелника, ликвидиран на лицу мјеста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner