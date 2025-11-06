Возач из БиХ тешко повријеђен у језивом удесу

06.11.2025
Држављанин Босне и Херцеговине повријеђен је у удесу до којег је дошло јутрос на ауто-путу код аустријског Шпилфилда када је комбијем подлетио под камион.
Како преносе медији, 45-годишњи држављанин БиХ је јутрос око 10:15 комбијем возио ка југу када се изненада сударио са камионом са полуприколицом.
Комби је био оштећен до непрепознатљивости и одмах су позвани ватрогасци јер се вјеровало да је возач заробљен у возилу. Међутим, возач се успио сам ослободити, али је у удесу задобио теже повреде.
Његов комби је скоро потпуно уништен.
Према извјештају из Хитне помоћи, он је у судару задобио вишеструке повреда главе. Након почетне помоћи ватрогасаца, мушкарац је збринут на лицу мјеста, али с обзиром на степен повреда, транспортован је у болницу
Возач камиона је неповријеђен у овој саобраћајној незгоди. Ватрогасне службе Шпилфелда и Герсдорфа су на лице мјеста изашле са укупно 15 припадника, гдје су локализовале просуту течност и очистиле пут од крхотина. Након два сата застоја, саобраћај је нормализован. Током операције, спасавања, саобраћај је био преусмјерен преко аутопута Б 76, преносе Независне.
