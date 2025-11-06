Каран: Саборност данас важнија него икада

06.11.2025
22:54
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран истакао је да је Српска православна црква вијековима стуб очувања српског народа и да је саборност данас важнија него икада.
Каран је у објави на друштвеној мрежи Икс навео да је са радошћу присуствовао окупљању вјерног народа у парохијском дому храма Светог Саве у Бронзаном Мајдану код Бањалуке.
"Наш задатак је да чувамо, обнављамо и подижемо светиње, како бисмо сачували вјеру и народ", написао је Каран.
Са радошћу сам присуствовао окупљању вјерног народа у парохијском дому храма Светог Саве у Бронзаном Мајдану.— Siniša Karan (@sinisa_karan) November 6, 2025
