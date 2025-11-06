Logo

Каран: Саборност данас важнија него икада

06.11.2025

22:54

Каран: Саборност данас важнија него икада
Фото: Уступљена фотографија

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран истакао је да је Српска православна црква вијековима стуб очувања српског народа и да је саборност данас важнија него икада.

Каран је у објави на друштвеној мрежи Икс навео да је са радошћу присуствовао окупљању вјерног народа у парохијском дому храма Светог Саве у Бронзаном Мајдану код Бањалуке.

"Наш задатак је да чувамо, обнављамо и подижемо светиње, како бисмо сачували вјеру и народ", написао је Каран.

