Приведен још један осумњичени за убиство Филипа Ивановића

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, брзом и ефикасном акцијом, расветлили су тешко убиство које се догодило касно синоћ у Београду и ухапсили Ђ. З. (21) због постојања основа сумње да је извршио ово кривично дјело.
Сумња се да је он синоћ око 23.15 часова у Булевару Вудроа Вилсона хицима из ватреног оружја усмртио мушкарца чији се идентитет утврђује. Код убијеног Филипа Ивановића су пронађена лична документа за која се сумња да су фалсификована.
Полиција је, приликом хапшења, код Ђ. З. пронашла два пиштоља с метком у цијеви и личну карту за коју се сумња да је фалсификована.
Он је затечен у стану, а на поду је био отворен кофер те се сумња да је покушао бјекство након убиства Филипа Ивановића.
"Покидао наногницу и побјегао из притвора": Ко је био Филип Ивановић убијени у Београду?
Полицијски службеници су у службене просторије довели још једну особу према којој је поступање у току.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
Полиција наставља даљи рад на утврђивању свих чињеница и околности у вези с овим догађајем.
Филип Ивановић, како се сумња, наводно је упуцан у чело у Београду на води, а на лицу мјеста су пронађена два пиштоља.
Жртва је убијена у дјечијем парку у Београду на води, пише Блиц.
