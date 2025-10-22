Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

22.10.2025
11:07
Коментари:3
У Пионирском парку испред Народне скупштине Србије, избио је велики пожар у којем гори велики број шатора.
Друштвеним мрежама шире се снимци пожара, међутим, свему је претходила акција полиције, а чула се и пуцњава.
Gori Ćacilend pic.twitter.com/MDae2KsIJE— Biljana Đorđević (@Bibislav) October 22, 2025
Према још увијек непотврђеним изворима, ухапшен је 70-годишњи Владан А. који је испред Скупштине Србије ранио Милана Б. (57).
Према писању српских медија, осумњичени је прво пуцао, а потом запалио један шатор испред Скупштине Србије након чега је бацио шаку метака у ватру.
Pucnjava 😳 pic.twitter.com/PDiSoZ9X7E— Žaklina Tatalović (@zaklina_prva) October 22, 2025
Милан Б. је наводно рањен у бутину и није животно угрожен.
October 22, 2025
