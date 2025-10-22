Logo

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

22.10.2025

11:07

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар
Фото: Printscreen/X

У Пионирском парку испред Народне скупштине Србије, избио је велики пожар у којем гори велики број шатора.

Друштвеним мрежама шире се снимци пожара, међутим, свему је претходила акција полиције, а чула се и пуцњава.

Према још увијек непотврђеним изворима, ухапшен је 70-годишњи Владан А. који је испред Скупштине Србије ранио Милана Б. (57).

Према писању српских медија, осумњичени је прво пуцао, а потом запалио један шатор испред Скупштине Србије након чега је бацио шаку метака у ватру.

Милан Б. је наводно рањен у бутину и није животно угрожен.

