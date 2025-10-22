Велики пожар испред Народне скупштине Србије

22.10.2025
10:42
Коментари:3
Велики пожар избио је данас у Пионирском парку, испред Народне скупштине Србије.
Куља црни дим.
Како се види на снимцима, гори велики шатор који се налази између зграде Скупштине и Пионирском парку.
Засад није познато како је дошло до пожара.
Gori Ćacilend pic.twitter.com/MDae2KsIJE— Biljana Đorđević (@Bibislav) October 22, 2025
