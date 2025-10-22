Logo

Велики пожар испред Народне скупштине Србије

22.10.2025

10:42

Велики пожар испред Народне скупштине Србије
Фото: Printscreen/X

Велики пожар избио је данас у Пионирском парку, испред Народне скупштине Србије.

Куља црни дим.

Како се види на снимцима, гори велики шатор који се налази између зграде Скупштине и Пионирском парку.

Засад није познато како је дошло до пожара.

