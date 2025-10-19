Logo

Пожар избио у кабини авиона: Уплашени путници у паници покушавају да га угасе

19.10.2025

11:39

Пожар избио у кабини авиона: Уплашени путници у паници покушавају да га угасе
Фото: X/@WeatherMonitors/screenshot

Права драма одвијала се на лету ''Ер Чајне“ А312 за Сеул, када је избио пожар унутар кабине авиона. Ербас А312 компаније ''Ер Чајна“ полетио је из Хангџоуа за Сеул у Јужној Кореји када је, на висини од 10.500 метара, избио пожар изазван прегријаном спољном батеријом.

Пожар у кабини авиона у ваздуху

На снимку се виде паничени путници, док се дим шири кабином.

Чује се како путници вичу: ''Брже, брже!“, док посада покушава да угаси пожар. Путници су касније похвалили чланове посаде због брзе и ефикасне реакције у гашењу пожара.

Иако није било повријеђених, лет CA139 је био приморан да изврши принудно слијетање на међународни аеродром Шангај Пудонг.

Застрашујући инцидент догодио се након што је Кинеска управа за цивилно ваздухопловство у јуну забранила увоз екстерних батерија и преносних батерија без ознаке 3C стандарда или са нејасним, нечитљивим ознакама на домаћим летовима.

Забрана је услиједила након све већег броја пријављених инцидената паљења литијум-јонских батерија током летова, извјештава Блиц.

Џака аеродром

Свијет

Гори аеродром, летови обустављени: Огроман облак црног дима над престоницом

Сличан инцидент у Аустралији

Пожар на овом лету догодио се само неколико дана након што се мотор на авиону компаније Рекс ерлајнс запалио само неколико секунди након полијетања.

Лет ЗЛ4818 из Аделаиде за Брокен Хил припремао се за полетање у сриједу ујутру када је индикатор квара сигнализирао проблем са лијевим мотором.

Гориво се затим запалило у мотору, само неколико тренутака касније.

Дим и пламен били су видљиви из авиона, што је довело до хитног прекида полијетања.

Путници су евакуисани на писту и превезени назад до терминала аутобусима, док је авион враћен у свој хангар.

