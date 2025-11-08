Logo
Ухапшене три дјевојке због планирања терористичких напада

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Три жене, старости 18, 19 и 21 годину, ухапшене су и оптужене за терористичку завјеру и планирање напада у Паризу, саопштили су данас истражитељи.

Како је наведено, оне су неколико седмица планирале насилан терористички напад на неки кафић или концертну дворану у Паризу, преноси портал РТЛ.

До хапшења три жене и подизања оптужнице против њих довела је истрага Националног антитерористичког тужилаштва (ПНАТ), која је успјешно окончана прије обиљежавања десете годишњице смртоносног терористичког напада 13. новембра 2015. године у Паризу.

Према тврдњи неименованог извора блиског овом случају, потенцијална мета још није била прецизно одређена, али је трочлана група посебно разматрала могућност напада на концертне дворане и барове.

Терористички напад

хапшење

Париз

