Ухапшене три дјевојке због планирања терористичких напада

Извор:
Агенције
08.11.2025
14:01
Коментари:0
Три жене, старости 18, 19 и 21 годину, ухапшене су и оптужене за терористичку завјеру и планирање напада у Паризу, саопштили су данас истражитељи.
Како је наведено, оне су неколико седмица планирале насилан терористички напад на неки кафић или концертну дворану у Паризу, преноси портал РТЛ.
До хапшења три жене и подизања оптужнице против њих довела је истрага Националног антитерористичког тужилаштва (ПНАТ), која је успјешно окончана прије обиљежавања десете годишњице смртоносног терористичког напада 13. новембра 2015. године у Паризу.
Ауто-мото
Ове марке аутомобила највише коштају возаче
Према тврдњи неименованог извора блиског овом случају, потенцијална мета још није била прецизно одређена, али је трочлана група посебно разматрала могућност напада на концертне дворане и барове.
Најновије
Најчитаније
16
46
16
44
16
38
16
35
16
29
Тренутно на програму