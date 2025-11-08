Logo
Владимир Путин изненадио одлуком: Разрјешења и именовања

ruski predsjednik
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Русије Владимир Путин указом је именовао генерал-пуковника Андреја Булигу за замјеника секретара Савјета безбједности Руске Федерације.

Нови замјеник секретара Савјета безбједности Русије Андреј Булига је претходно обављао функцију замјеника министра одбране, гдје је био одговоран за логистику оружаних снага, пренио је ТАСС.

Прије тога, надгледао је логистику у Западном војном округу као замјеник команданта.

Истовремено, генерал-пуковник Александар Санчик, бивши командант Јужног војног округа, именован је да замијени Булигу у Министарству одбране.

Указом предсједника, Санчик је разријешен претходне функције, док је Андреј Булига формално разријешен са мјеста замјеника министра одбране.

До ових промјена је дошло у тренутку када руски војнополитички врх наставља реструктурирање и јачање кључних сектора одбране и безбједности.

