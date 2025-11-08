Logo
Драматични снимци: Италијанска туристичка дестинација под водом

Курир

08.11.2025

Фото: Printscreen/X/The Informant

Снажне грмљавине донијеле су бујне поплаве и претвориле италијанску туристичку дестинацију у језеро. Видео снимци су снимљени у близини Пјаце Еурипид, у Сиракузи, на острву Сицилија.

Драматични снимци објављени на друштвеним мрежама приказују мотоцикле скоро потпуно потопљене под водом и аутомобиле који покушавају да се полако крећу док им трепћу свјетла за опасност.

Такође се могу видјети црвено-бијели столови и столице како их вода носи тамо гдје су некада били видљиви путеви.

Пар пјешака, држећи кишобране да се заштите од олујног времена, газе кроз воду која им је досегла до кољена.

Национална метеоролошка служба ИталиаМетео издала је упозорење на умјерене падавине и грмљавину за наредне дане, пише Курир.

Најновије непогоде на Сицилији уследиле су након сличних поплава 1. октобра које су захватиле градове Агриђенто и Сан Леоне, због чега становници нису могли да напусте своје домове.

