Трамп: Амерички званичници не иду на самит Г20

Извор:

СРНА

08.11.2025

11:12

Трамп: Амерички званичници не иду на самит Г20
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да ниједан амерички званичник неће присуствовати самиту Групе 20 /Г20/ у Јужноафричкој Републици.

"Потпуна је срамота то што ће састанак Г20 бити одржан у Јужноафричкој Републици. Ниједан званичник америчке администрације неће присуствовати све док се настављају кршења људских права", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Он је рекао да су потомци првих европских досељеника у ту земљу изложени убијању и клању и да им се земља и фарме незаконито конфискују.

Трамп је у септембру најавио да ће потпредсједник Џејмс Дејвид Венс отпутовати на састанак умјесто њега, али је сада рекао да амерички представници неће учествовати на овом самиту.

Амерички предсједник је истакао да се радује одржавању самита Г20 2026. године у САД. За мјесто одржавања самита одабрано је његово одмаралиште у Мајамију.

Министарство спољних послова Јужноафричке Републике назвало је Трампове коментаре "жалосним" и саопштило да се радује одржавању успјешног самита заказаног за 22. и 23. новембар.

