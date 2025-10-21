Жена запалила зграду убијајући жохара, један од станара погинуо

21.10.2025
08:14
Коментари:0
У бизарном инциденту у Јужној Кореји, покушај убијања бубашваба импровизованим бацачем пламена завршио се трагичним пожаром у стамбеној згради у којем је једна особа погинула.
Јужнокорејска полиција је најавила да ће затражити налог за хапшење жене одговорне за изазивање пожара, пише ББЦ .
Како је пожар почео
Жена у двадесетим годинама признала је полицији да је у понедјељак покушала да спали бубашвабу користећи упаљач и запаљиви спреј. Рекла је да је ту методу користила и раније, али овог пута је ватра измакла контроли и захватила ствари у њеном стану. Полиција у сјеверном граду Осану разматра оптужбе за подметање пожара и убиство из нехата.
Метод убијања бубашваба бацачима пламена или домаћим бацачима пламена постао је популаран захваљујући видео записима на друштвеним мрежама. Сличан инцидент догодио се 2018. године у Аустралији, када је човјек запалио сопствену кухињу покушавајући да убије бубашвабе спрејом против инсеката.
Трагичан покушај бјекства
У пожару у Осану погинула је Кинескиња у тридесетим годинама која је живјела на петом спрату зграде са супругом и двомјесечном бебом. Када су видели пожар, пар је отворио прозор и позвао помоћ. Успјели су да безбједно предају бебу комшији у суседној згради, након чега су и сами покушали да побјегну.
Њен муж је успио да се премјести у сусједну стамбену зграду, али је она пала кроз прозор покушавајући исти маневар. Хитно је превезена у болницу, гдје је неколико сати касније проглашена мртвом. Полиција вјерује да је пар био приморан да побјегне кроз прозор јер је густ дим потпуно блокирао њихово степениште.
Посљедице погоршања
Зграда у којој је избио пожар има пословне просторије у приземљу и 32 стана од другог до петог спрата. Поред погинулог, још осам станара је потражило помоћ због удисања дима.
Најновије
Најчитаније
09
13
09
01
08
51
08
47
08
46
Тренутно на програму