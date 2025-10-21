Logo

Жена запалила зграду убијајући жохара, један од станара погинуо

21.10.2025

08:14

Жена запалила зграду убијајући жохара, један од станара погинуо
Фото: Pixabay/Kasya

У бизарном инциденту у Јужној Кореји, покушај убијања бубашваба импровизованим бацачем пламена завршио се трагичним пожаром у стамбеној згради у којем је једна особа погинула.

Јужнокорејска полиција је најавила да ће затражити налог за хапшење жене одговорне за изазивање пожара, пише ББЦ .

Како је пожар почео

Жена у двадесетим годинама признала је полицији да је у понедјељак покушала да спали бубашвабу користећи упаљач и запаљиви спреј. Рекла је да је ту методу користила и раније, али овог пута је ватра измакла контроли и захватила ствари у њеном стану. Полиција у сјеверном граду Осану разматра оптужбе за подметање пожара и убиство из нехата.

Метод убијања бубашваба бацачима пламена или домаћим бацачима пламена постао је популаран захваљујући видео записима на друштвеним мрежама. Сличан инцидент догодио се 2018. године у Аустралији, када је човјек запалио сопствену кухињу покушавајући да убије бубашвабе спрејом против инсеката.

Трагичан покушај бјекства

У пожару у Осану погинула је Кинескиња у тридесетим годинама која је живјела на петом спрату зграде са супругом и двомјесечном бебом. Када су видели пожар, пар је отворио прозор и позвао помоћ. Успјели су да безбједно предају бебу комшији у суседној згради, након чега су и сами покушали да побјегну.

Њен муж је успио да се премјести у сусједну стамбену зграду, али је она пала кроз прозор покушавајући исти маневар. Хитно је превезена у болницу, гдје је неколико сати касније проглашена мртвом. Полиција вјерује да је пар био приморан да побјегне кроз прозор јер је густ дим потпуно блокирао њихово степениште.

Посљедице погоршања

Зграда у којој је избио пожар има пословне просторије у приземљу и 32 стана од другог до петог спрата. Поред погинулог, још осам станара је потражило помоћ због удисања дима.

