Одложено! Ништа од састанка Трампа и Путина?

Најављивани овонедељни састанак америчког државног секретара Марка Рубија и министра спољних послова Русије Сергеја Лаврова за сада је одложен, пренио је CNN, позивајући се на неименоване добро упућене изворе.
Овим одлагањем сусрета шефова дипломатија САД и Русије одлаже се и очекивани сусрет америчког предсједника Доналда Трампа са предсједником Русије Владимиром Путином, навели су извори.
Трамп је у четвртак након телефонског разговора са Путином рекао да су се њих двојица "сагласили да ће сљедеће недјеље бити одржан састанак савјетника на високом нивоу".
"Тим Сједињених Америчких Држава за припремне састанке предводиће државни секретар Марко Рубио, заједно са другим званичницима", објавио је Трамп на друштвеној мрежи Truth Social.
За сада није јасно зашто је одложен састанак Лаврова и Рубија, али један од извора америчке ТВ мреже је рекао да су Рубио и Лавров имали различита очекивања у вези са могућим окончањем рата у Украјини.
Рубио и Лавров су у понедјељак имали телефонски разговор и разговарали о сљедећим корацима након разговора двојице предсједника прошле недјеље о могућем окончању сукоба у Украјини, наводи се у кратком извјештају Стејт департмента.
Рубио је оцијенио предстојећи састанак као прилику за Москву и Вашингтон да сарађују на унапређењу трајног рјешења руско-украјинског рата, у складу са визијом предсједника Трампа, наводи се у извјештају.
Кремљ је, у међувремену, описао разговор Путин-Трамп као конструктивну дискусију која се бавила "могућим конкретним корацима за спровођење договора које су Трамп и Путин постигли током телефонског разговора".
Извор упознат са ситуацијом рекао је за Си-ен-ен да су амерички званичници након разговора Рубија и Лаврова оцијенили да руски став није довољно прилагођен и "не одступа од максималистичких очекивања".
За сада Рубио вјероватно неће препоручити да се састанак Путина и Трампа одржи сљедеће недјеље, али Рубио и Лавров би могли поново да разговарају ове недјеље.
"Предсједник Трамп је досљедно радио на проналажењу мирног и дипломатског рјешења којим би се окончао овај бесмислени рат и зауставило убијање. Он ће учинити све што је у његовој моћи да се постигне мир", изјавила је за Си-ен-ен замјеница портпарола Бијеле куће Ана Кели.
