Трамп: Сорош умијешан у организовање протеста

Извор:

Агенције

20.10.2025

11:17

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп вјерује да је Џорџ Сорош умијешан у организовање протеста који су протеклог викенда одржани у Сједињеним Државама.

"Претпостављам да су то платили Сорош и други лудаци радикалне љевице", рекао је Трамп новинарима.

Он је истакао да су демонстрације биле веома мале и неефикасне.

"Када погледате те људе, они нису репрезентативни за народ наше земље", оцијенио је Трамп.

Он је рекао да није краљ како га називају организатори протеста и да напорно ради да би Сједињене Државе биле велике.

Tramp- Zelenski-2392025

Свијет

Трамп наводно поручио Зеленском: "Прихвати услове Путина или ћеш бити уништен"

