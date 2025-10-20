Трамп: Сорош умијешан у организовање протеста

Извор:
20.10.2025
Амерички предсједник Доналд Трамп вјерује да је Џорџ Сорош умијешан у организовање протеста који су протеклог викенда одржани у Сједињеним Државама.
"Претпостављам да су то платили Сорош и други лудаци радикалне љевице", рекао је Трамп новинарима.
Он је истакао да су демонстрације биле веома мале и неефикасне.
"Када погледате те људе, они нису репрезентативни за народ наше земље", оцијенио је Трамп.
Он је рекао да није краљ како га називају организатори протеста и да напорно ради да би Сједињене Државе биле велике.
