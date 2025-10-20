Сијарто: Бранићу право Мађарске да не шаље новац Украјини и купује енергију од Русије

Извор:
СРНА
20.10.2025
09:36
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто најавио је изазован дан у Луксембургу, јер ће на Савјету министара спољних послова ЕУ морати да брани право Мађарске да се не шаље новац и оружје Украјини, а на Савјету министара енергетике своју могућност наставка куповине енергената од Русије.
- Срећом, двије сале за састанке су једна поред друге, јер ћемо морати да бранимо интересе Мађарске на оба мјеста: на савјету министара спољних послова желе да додатно распламсају ратну атмосферу дајући Украјинцима још више новца и оружја, а на енергетском савјету желе да подрију безбједност нашег снабдијевања енергентима забраном куповине природног гаса и нафте од Русије. Биће тешко - написао је Сијарто на друштвеним мрежама.
Раније је мађарски премијер Виктор Орбан изјавио да Русија гарантује безбједност Мађарске обезбјеђујући јој енергију; нормални људи не мијењају поузданог добављача на непоузданог.
Сијарто је раније за рекао да је захтјев америчког предсједника да цијела Европа одустане од руске нафте и гаса нереалан. Он је истакао да је то немогуће за Мађарску не из политичких или идеолошких разлога, већ због "физичке реалности": земља неће моћи адекватно да се снабдијева без руских енергената.
