Драма у Хрватској: Неко испалио сигналну ракету док је слијетао авион пун путника

20.10.2025
10:32
Права драма одиграла се у Хрватској када је, приликом слијетања путничког авиона, неко испалио сигналну ракету.
Инцидент се догодио током викенда, у тренутку када је авион пун путника почео да слијеће на писту на аеродрому, саопштила је ПУ сплитско-далматинска.
Ракета је у ваздух испаљена с трогирског подручја, јавља Дневник.
Полиција је обавила разговор с пилотом те је утврдила да авион и путници нису били угрожени.
"Полицијски службеници су након запримљене дојаве изашли на мјесто догађаја, пронађена је једна искоришћена сигнална ракета. На мјесту догађаја је обављен је увиђај и у току је криминалистичко истраживање", саопштили су из полиције.
