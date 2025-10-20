Путин: Русија активно учествује у формирању свјетског поретка заснованог на поштовању

Извор:
Sputnjik
20.10.2025
15:10
Коментари:0
Русија тренутно активно учествује у формирању новог свјетског поретка заснованог на поштовању култура и одлучном одбацивању неоколонијализма и русофобије, наводи се у телеграму предсједника Русије Владимира Путина упућеном учесницима 17. Скупштине руског свијета.
Предсједник је, између осталог, захвалио сународницима на значајан, креативан допринос образовним, издавачким и креативним пројектима. Он је нагласио да су такве вишестране активности кључне за популаризацију руског језика и књижевности широм света и јачање руског језичког информационог простора.
„Желио бих да истакнем да главна, кључна тема актуелне Скупштине одражава тежњу Русије да развија међународну хуманитарну сарадњу и равноправни дијалог и промовише трајне духовне и моралне идеале и вриједности“, наводи се у поруци.
Путин је истакао да је Русија увек отворена за научне, студентске и образовне размјене и да је спремна да подијели своје богато и у много чему јединствено искуство у овој области са својим страним партнерима.
„Данас наша земља активно учествује у формирању новог, праведног, мултиполарног свјетског поретка заснованог на поштовању самосталних култура, обичаја и начина живота различитих народа, одлучном одбацивању било каквих облика неоколонијализма, расизма и русофобије и наметању сопствених модела развоја независним државама“, истакао је предсједник.
Руски лидер изразио је увјерење да ће форум омогућити учесницима да разговарају о широком спектру актуелних питања. Он је додао да ће се за 80. годишњицу побједе у Другом свјетском рату посебна пажња посветити и очувању историјске истине о одлучујућем доприносу народа Русије побједи над нацизмом, пише Спутњик.
