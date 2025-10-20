Од Нове године потпуна забрана увоза и транспорта руског плина у ЕУ

20.10.2025
12:35
Коментари:0
Министри енергетике Европске уније данас су подржали приједлоге европског блока за постепено укидање увоза руске нафте и гаса до јануара 2028. године, саопштио је Савјет Европске уније.
На састанку у Луксембургу, министри енергетике ЕУ одобрили су планове који предвиђају постепено укидање увоза руског гаса: по новим уговорима од јануара 2026. године, затим по постојећим краткорочним уговорима од јуна 2026. године и по дугорочним уговорима од јануара 2028. године, преноси Ројтерс.
Европска унија жели постепено да укине увоз руске нафте и гаса да би Москви ускратила приходе за финансирање рата у Украјини, навела је агенција.
Увоз руског гаса биће забрањен од 1. јануара 2026. године, уз прелазни период за постојеће уговоре. Краткорочни уговори закључени прије 17. јуна 2025. моћи ће се наставити до 17. јуна 2026, док ће дугорочни важити најдуже до 1. јануара 2028. Измјене постојећих уговора биће дозвољене само у техничке сврхе, без повећања количина, осим за поједине континенталне државе које су погођене промјенама у рутама снабдијевања.
