Ова земља је против помјерања сата и предложиће то у Европском парламенту

20.10.2025
11:30
Шпанска влада саопштила је да ће предложити Европској унији да трајно укине помјерање сата и прелазак на зимско рачунање времена до којег ће доћи наредног викенда, наводећи да је то "застарјела пракса".
Како се наводи, ова промјена више не доприноси уштеди енергије, а такође изазива негативне посљедице по здравље, пренијела је тв Ртве.
У видео снимку објављеном на платформи Икс, шпански премијер Педро Санчез указао је да “помјерање сата два пута годишње више нема смисла”, тако да ће Шпанија предложити укидање те праксе.
''У свим анкетама које смо спровели, већина Шпанаца и Европљана је против помјерања казаљки на сату. Штавише, наука нам каже да се тиме више не штеди енергија, као и да се тиме два пута годишње ремети биолошки ритам'', објаснио је Санчез.
Он је такође подсјетио да је прије шест година, ЕУ гласала за укидање помјерања сата два пута годишње у свим земљама чланицама, као и да је тада истакнуто да је одлука донијета послије јавних консултација у којима је учествовало 4,6 милиона људи, од којих се 84 одсто изјаснило за укидање те праксе.
Европски парламент је 2019. такође подржао такву одлуку, са 63 одсто гласова.
Коначна одлука о том питању није, међутим, донијета због недостатка консензуса међу земљама чланицама, пошто је за њено усвајање потребна квалификована већина у Европском савјету.
Потпредсједница Европске комисије, Тереза Рибера, за шпанску тв је изјавила да су Европљани подржали идеју о јединственом рачунању времена, као и да је сада прави тренутак да се то оствари.
Санчез је навео да ће, из тог разлога, Шпанија поднети формални предлог на данашњем састанку европског Савјета за транспорт, телекомуникације и енергетику којем ће присуствовати министрy 27 земаља чланица ЕУ.
Извори су навели да је сада добар тренутак да дође до гласања у Европском парламенту о укидању ове праксе у 2026., пошто актуелни процес планирања, који Европска комисија врши сваких пет година, истиче наредне године, преноси Телеграф.
