Ко се коцка, блокирају му рачуне: Одлучили да стане на пут свим илегалним трансакцијама новца

Извор:

Курир

20.10.2025

11:39

Коментари:

0
Министарство комуникација и дигиталне технологије Индонезије блокирало је 23.929 банковних рачуна повезаних са трансакцијама онлајн коцкања

Министарка комуникација Меутја Хафид изјавила је да је ова акција дио снажне опредијељености владе да искоријени онлајн коцкање, које наноси штету јавности и економији, преноси ВНА.

- Желимо да осигурамо да сви финансијски токови из илегалних активности, попут онлајн коцкања, буду потпуно прекинути – изјавила Хафид, пренела је индонежанска агенција Антара.

Она је навела да су блокирани рачуни идентификовани путем сајбер патрола и пријава које су грађани доставили њеном министарству.

Хафид је додала да ова мјера представља координисани напор између министарстава и агенција да се сузбије онлајн коцкање затварањем финансијских канала између корисника и оператера коцкања.

Она је позвала јавност да пријављује сумњиве сајтове за коцкање и банковне рачуне путем званичних платформи за подношење притужби. Од 20. октобра 2024. до 16. септембра 2025.

Министарство је обрадило више од 2,1 милиона садржаја повезаних са онлајн коцкањем у дигиталном простору Индонезије, саопштио је директор Генералне управе за надзор дигиталног простора Александар Сабар.

