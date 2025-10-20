Упозорење: Евакуишите се, иначе...

Извор:
Б92
20.10.2025
12:08
Израел је упозорио данас припаднике палестинске милитантне групе Хамас који су се склонили на источној страни Жуте линије, дијела Појаса Газе под израелском контролом, у складу са примирјем, да одмах напусте тај простор или ће бити циљ напада.
Министар одбране Израела Израел Кац изјавио је да је наредио Израелским одбрамбеним снагама (ИДФ) да ову поруку пренесу Хамасу преко америчког међународног механизма за надзор примирја у Гази, преноси Тајмс оф Израел.
"Сваки припадник Хамаса који се затекне изван Жуте линије, на територији под израелском контролом, мора одмах да се евакуише. За сваки инцидент одговорни су лидери Хамаса. Сви који остану у тој области биће без даљих упозорења предмет циљаних напада, како би ИДФ могао слободно и одмах да дјелује против било које пријетње", навео је Кац у саопштењу.
Кац је истакао да је "заштита војника ИДФ-а најважнији приоритет и да ће предузети све потребне мјере да то обезбиједи".
Претходносу милитанти изашли из тунела дубоко у територији под израелском контролом у јужној Гази и испалили противтенковске ракете (РПГ) на војнике, усмртивши два припадника ИДФ-а.
Још тројица војника рањена су снајперским хицима у истој области.
Хамас је саопштио да није одговоран за напад јер је "прекинута комуникација" с оперативцима у зонама под израелском контролом.
Војска Израела процењује да се припадници Хамаса и даље крију у тунелима групе на подручјима под контролом ИДФ-а.
