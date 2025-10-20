Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

Извор:
Диетмар Стримицер, адвокат који живи у Грацу, купио је дигиталну дневну вињету за 9,30 евра на бензинској пумпи, али му је касније стигла казна виша од 380 евра.
Како преноси Феникс, проблем је направила радница бензинске пумпе, која је погријешила приликом уписа његове регистарске ознаке. Погријешила је једно слово, али ништа не може да поништи казну.
Радница је погрешно унијела број таблице – умјесто слова „Н“, у систем је унијела „П“. Не знајући за грешку адвокат се возио ауто-путем без важеће вињете, што је у Аустрији прекршај.
„Записао сам број таблице на папир, продавачица га је поновила и рекла да је све у реду и да је вињета активирана“, рекао је Стримицер за Клеине Зеитунг.
Недуго потом примио је допис фирме Асфинаг (Аустријска агенција за ауто-путеве) са казном од 120 евра за вожњу без вињете.
Упркос објашњењу, Асфинаг је одбио жалбу – према правилима, купци морају провјерити и потписати потврду о куповини. Будући да је Стримицер потписао документ, одговорност је остала на њему.
„Грешка се догодила код раднице која је посредница Асфинага, а не код мене“, рекао је адвокат, али то није помогло.
На крају је морао да платити 120 евра замјенске путарине и додатних 260 евра судских трошкова.
Сличне ситуације нису ријетке. Аустријски ÖAMTC (аутомобилски клуб) већ годинама прима притужбе грађана који су кажњени због типфелера приликом купње дигиталне вињете.
Асфинаг све случајеве третира једнако – без обзира ради ли се о грешци или намјерном избјегавању плаћања.
Чак је и 62-годишњи становник Граца доживио исто: његов аутомеханичар је погрешно унио број приликом куповине годишње вињете. У том случају је сервис преузео трошак.
ÖAMTC годинама тражи измјене прописа, како потрошачи не би сносили посљедице због типфелера треће особе.
У Аустрији је вињета обавезна већ деценијама, а цијене ће се повећати сљедеће године, док је за 2027. најављена велика реформа система наплате путарине.
