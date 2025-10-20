Logo

Будимир: Безбједност добра, смањена стопа криминалитета

20.10.2025

14:56

Будимир: Безбједност добра, смањена стопа криминалитета
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир оцијенио је да је стање безбједности у Српској добро и да у прилог томе говори статистика према којој је стопа криминалитета мања за 7,8 одсто и није било узнемиравајућих догађаја.

"Припадници МУП-а су заслужни јер није било кризе и политички процеси се спроводе без проблема. Имали смо 95 оперативних акција од којих 14 регионалних и у сарадњи са другим агенцијама. Наша полиција добила је признања Интерпола и Европола", рекао је Будимир новинарима у Бањалуци након проширеног колегијума министра унутрашњих послова којем је присуствовао и предсједник Милорад Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Народ највише вјерује полицији, размотрићемо повећање плата

Он је навео да су одређене акције спроведене у сарадњи са локалним заједницама, а једна од њих је и снимање јавнох површина, додајући да је у 41 локалној заједници направљен видео-надзор, а да се са осталим МУП договара.

"Развијаћемо нови комуникациони систем везе за цијели МУП, правимо технолошки скок", нагласио је Будимир.

Говорећи о мигрантима, он је навео да их је ове године регистровано 403 која су хтјела да уђу или прођу кроз Републику Српску.

"Српска је најмање оштећена у мигрантској кризи захваљујући предсједнику Милораду Додику и Влади због политике која није дозвољавала успостављање мигрансткох центара", истакао је Будимир.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Мађарска - стратешки партнер и земља која поштује Дејтонски споразум

Он каже да забрињава висок степен саобраћајнох несрећа са 96 смртно страдалих у овој години.

"Морамо дјеловати превентивно и репресивно. То је питање и саобраћајне контроле, и културе и стања путева. Мораћемо предузети низ мјера. Полиција је радила све што је у њеној моћи. Утврдили смо да је велики број возача који су учествовали у несрећама био под дејством алкохола и дроге", рекао је Будимир.

Он је навео да је у школама регистрован 61 случај вршњачког насиља.

"Увели смо школског полицајца и та мјера је дала позитиван резултат. Посебно се води рачуна о дјеци школског узраста", рекао је Будимир.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Фоча је сигуран град што потврђује и број страних студената

Он је навео да је смањен број случајева насиља у породици, те да су уведени нови алати као што је е-услуга како би грађани мање чекали пред шалтерима, преноси Срна.

Жељко Будимир

Милорад Додик

МУП Републике Српске

