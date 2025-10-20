Трагедија: Погинуо син славног фудбалера

Извор:
Информер
20.10.2025
Велика трагедија погодила је породицу легендарног енглеског фудбалера Стјуарта Пирса, његов син Харли изгубио је живот у несрећи са трактором у 21. години.
Несрећа се догодила на сеоском путу у близини породичне куће у Вилтширу, када је Харли, према првим информацијама, изгубио контролу над пољопривредним возилом након што је пукла гума. Трактор је слетео с пута, а младић је нажалост преминуо на лицу мјеста.
