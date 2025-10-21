Logo

Комарци први пут у историји пронађени на Исланду

Извор:

Танјуг

21.10.2025

07:34

Фото: Pexel/Jimmy Chan

Први пут у историји комарци су пронађени на Исланду, а три примјерка врсте "Culiseta annulata" пронашао је раније овог мјесеца у својој башти у Кјосу Бјорн Хјалтасон, преносе исландски медији.

Хјалтасон је за Исланд монитор рекао да такве инсекте никада раније није видио.

- Одмах сам могао да кажем да је ово нешто што никада раније нисам видио - рекао је Хјалтасон, који је ухватио инсекта, за кога се испоставило да је женка.

Он је од 16. до 18. октобра ухватио још два комарца, једног мужјака и још једну женку, након чега је послао три инсекта на идентификацију ентомологу у Исландском институту за природну историју Матијасу Алфредсону, који је потврдио да су то комарци врсте "Culiseta annulata".

Санае Такаичи

Свијет

Јапан добио прву премијерку у историји

У својој објави на Фејсбуку, Хјалтасон је написао да је "посљедња тврђава пала", јер се Исланд до сада није сматрао једном од земаља у којима су комарци аутохтони.

Он је казао да сумња да су комарци у његову башту стигли из луке Грундартанги, која је удаљена само шест километара, гдје стижу бродови и контејнери у којима је могуће да су стигли и комарци.

