Срушен дио Бијеле куће

Извор:
Танјуг
21.10.2025
07:08
Коментари:0
Грађевинске екипе су почеле да руше дио Бијеле куће како би се изградила дуго најављивана балска дворана предсједника САД Доналда Трампа, преноси Вашингтон пост.
Радници су у понедјељак рушили дио Источног крила, а багер је одваљивао конструкцију, према фотографији коју је добио амерички лист и изјавама двије особе које су биле свједоци активности и које су говориле под условом анонимности.
Група људи, укључујући припаднике Тајне службе, стајала је на степеницама Министарства финансија како би посматрала како се градња одвија, рекао је један од свједока.
Амерички предсједник Доналд Трамп је потврдио пројекат у обраћању током дана на догађају у Источном крилу Бијеле куће, показујући на зид иза себе.
Наука и технологија
Откривен извор тајанственог сјаја у нашој галаксији? "Ово би могла бити револуција"
- Одмах са друге стране, имате пуно грађевинских радова у току, што можете повремено чути - рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.
Након тога је на својој платформи "Truth Social" објавио да су радови „на преко потребном пројекту почели“
Према његовим ријечима, тренутна сала за пријеме може да прими 88 људи, док ће нова моћи да прими 999 гостију.
Источно крило Бијеле куће традиционално користи прва дама САД и њен тим.
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
3 седм0
Најновије
Најчитаније
09
13
09
01
08
51
08
47
08
46
Тренутно на програму