Logo

Срушен дио Бијеле куће

Извор:

Танјуг

21.10.2025

07:08

Коментари:

0
Срушен дио Бијеле куће
Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Грађевинске екипе су почеле да руше дио Бијеле куће како би се изградила дуго најављивана балска дворана предсједника САД Доналда Трампа, преноси Вашингтон пост.

Радници су у понедјељак рушили дио Источног крила, а багер је одваљивао конструкцију, према фотографији коју је добио амерички лист и изјавама двије особе које су биле свједоци активности и које су говориле под условом анонимности.

Група људи, укључујући припаднике Тајне службе, стајала је на степеницама Министарства финансија како би посматрала како се градња одвија, рекао је један од свједока.

Амерички предсједник Доналд Трамп је потврдио пројекат у обраћању током дана на догађају у Источном крилу Бијеле куће, показујући на зид иза себе.

свемир-290925

Наука и технологија

Откривен извор тајанственог сјаја у нашој галаксији? "Ово би могла бити револуција"

- Одмах са друге стране, имате пуно грађевинских радова у току, што можете повремено чути - рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.

Након тога је на својој платформи "Truth Social" објавио да су радови „на преко потребном пројекту почели“

Према његовим ријечима, тренутна сала за пријеме може да прими 88 људи, док ће нова моћи да прими 999 гостију.

Источно крило Бијеле куће традиционално користи прва дама САД и њен тим.

Подијели:

Тагови:

Bijela kuća

rušenje

Вашингтон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бијела кућа објавила мировни споразум између Израела и Хамаса

Свијет

Бијела кућа објавила мировни споразум између Израела и Хамаса

1 седм

0
Огласила се Бијела кућа након што Трамп није добио Нобелову награду за мир

Свијет

Огласила се Бијела кућа након што Трамп није добио Нобелову награду за мир

1 седм

0
Више од милион америчких војника не прима плату због обуставе рада владе

Свијет

Више од милион америчких војника не прима плату због обуставе рада владе

2 седм

0
Бијела кућа објавила комплетан мировни план за Газу

Свијет

Бијела кућа објавила комплетан мировни план за Газу

3 седм

0

Више из рубрике

Страховит вјетар рушио по Паризу: Оборене дизалице, има погинулих

Свијет

Страховит вјетар рушио по Паризу: Оборене дизалице, има погинулих

2 ч

0
Британски медији: ''Пинк Пантер'' стоји иза пљачке Лувра?

Свијет

Британски медији: ''Пинк Пантер'' стоји иза пљачке Лувра?

10 ч

0
Пица хат затвара 68 ресторана

Свијет

Пица хат затвара 68 ресторана

11 ч

0
пруга илустрација

Свијет

Воз ударио тројицу мушкараца

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Руски милијардер нуди откуп украденог накита из Лувра и поклони га, ево коме

09

01

Полицајци ухапшени због примања мита у акцији ''Абстрего''

08

51

Радници Центра за предшколско васпитање и образовање добили позив за преговоре

08

47

Сиромашно чак 810.000 Хрвата: У овим градовима је најгора ситуација

08

46

Саркози данас иде у затвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner