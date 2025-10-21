Logo

Ево шта поручује хороскоп за 21. октобар

21.10.2025

Још један узбудљив астролошки дан је пред нама. Ево шта очекује сваки хороскопски знак.

ОВАН

ЉУБАВ: Успоставићете контакт с неким новим, али ваша заинтересованост биће краткотрајна. ПОСАО: Ваша пословна ситуација ће се донекле поправити. ЗДРАВЉЕ: Солидно, али могуће су повреде.

БИК

ЉУБАВ: Могуће је да ће вам се допасти неко ко није приступачан или ће ваш однос постати нестабилан. ПОСАО: Ваша вриједност ће бити препозната у сфери креативног изражавања. ЗДРАВЉЕ: Врло сте витални.

БЛИЗАНЦИ

ЉУБАВ: Можете се несрећно заљубити у некога с ким радите или с ким ћете се упознати преко посла. ПОСАО: Нема битних дешавања у овој сфери. ЗДРАВЉЕ: Солидно.

РАК

ЉУБАВ: Схватићете да не можете добити оно што желите, већ се морате задовољити оним што имате или оним што се нуди.

Бијела кућа

Свијет

Срушен дио Бијеле куће

ПОСАО: Могуће је да ћете потписати битан уговор или постићи договор. ЗДРАВЉЕ: Добро.

ЛАВ

ЉУБАВ: Добра комуникација са свима па и особом која вам се допада или с партнером. ПОСАО: Радни елан ће вам бити на високом нивоу и због тога ћете постићи извјестан успјех. ЗДРАВЉЕ: Добро.

ДЈЕВИЦА

ЉУБАВ: Тренутно се мало тога дешава у вашем љубавном животу. Неће бити прилике за љубав. ПОСАО: Могуће кашњење новчаних средстава која очекујете. ЗДРАВЉЕ: Слабо.

ВАГА

ЉУБАВ: Могуће промјене и извесни проблеми у сфери љубави због лошег понашања партнера или лошег избора. ПОСАО: Блокада посла и проблеми у процесу рада. ЗДРАВЉЕ: Алергија.

ШКОРПИЈА

ЉУБАВ: Бићете привлачни и примјећени. Немојте дозволити да прошлост негативно утиче на вашу садашњост. ПОСАО: Повољан дан за прављење дугорочних планова. ЗДРАВЉЕ: Стабилно.

СТРЕЛАЦ

ЉУБАВ: Могуће је да ћете наићи на отпор породице или околине када је у питању ваш избор партнера.

зем хр.

Регион

Земљотрес у Хрватској

ПОСАО: Благо побољшање финансијске ситуације. ЗДРАВЉЕ: Лош имунитет.

ЈАРАЦ

ЉУБАВ: Бићете преплављени сумњама. Проблеми у љубави проузроковани љубомором. ПОСАО: Погрешна улагања или ћете бити превише импулсивни када је трошење новца у питању. ЗДРАВЉЕ: Гастритис.

ВОДОЛИЈА

ЉУБАВ: Више ћете бити заинтересовани за пријатељске, него за романтичне односе. ПОСАО: Успјех у групном раду и посебно ако се бавите било каквим друштвено-ангажованим радом. ЗДРАВЉЕ: Солидно.

РИБЕ

ЉУБАВ: Бићете врло заинтересовани за стабилан љубавни живот и емоционалну сигурност, али ће то изостати. ПОСАО: У овој сфери ћете доживјети извјесну кризу или негативну промјену. ЗДРАВЉЕ: Кијавица.

(информер)

