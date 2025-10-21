Ево шта поручује хороскоп за 21. октобар

Извор:
Још један узбудљив астролошки дан је пред нама. Ево шта очекује сваки хороскопски знак.
ОВАН
ЉУБАВ: Успоставићете контакт с неким новим, али ваша заинтересованост биће краткотрајна. ПОСАО: Ваша пословна ситуација ће се донекле поправити. ЗДРАВЉЕ: Солидно, али могуће су повреде.
БИК
ЉУБАВ: Могуће је да ће вам се допасти неко ко није приступачан или ће ваш однос постати нестабилан. ПОСАО: Ваша вриједност ће бити препозната у сфери креативног изражавања. ЗДРАВЉЕ: Врло сте витални.
БЛИЗАНЦИ
ЉУБАВ: Можете се несрећно заљубити у некога с ким радите или с ким ћете се упознати преко посла. ПОСАО: Нема битних дешавања у овој сфери. ЗДРАВЉЕ: Солидно.
РАК
ЉУБАВ: Схватићете да не можете добити оно што желите, већ се морате задовољити оним што имате или оним што се нуди.
ПОСАО: Могуће је да ћете потписати битан уговор или постићи договор. ЗДРАВЉЕ: Добро.
ЛАВ
ЉУБАВ: Добра комуникација са свима па и особом која вам се допада или с партнером. ПОСАО: Радни елан ће вам бити на високом нивоу и због тога ћете постићи извјестан успјех. ЗДРАВЉЕ: Добро.
ДЈЕВИЦА
ЉУБАВ: Тренутно се мало тога дешава у вашем љубавном животу. Неће бити прилике за љубав. ПОСАО: Могуће кашњење новчаних средстава која очекујете. ЗДРАВЉЕ: Слабо.
ВАГА
ЉУБАВ: Могуће промјене и извесни проблеми у сфери љубави због лошег понашања партнера или лошег избора. ПОСАО: Блокада посла и проблеми у процесу рада. ЗДРАВЉЕ: Алергија.
ШКОРПИЈА
ЉУБАВ: Бићете привлачни и примјећени. Немојте дозволити да прошлост негативно утиче на вашу садашњост. ПОСАО: Повољан дан за прављење дугорочних планова. ЗДРАВЉЕ: Стабилно.
СТРЕЛАЦ
ЉУБАВ: Могуће је да ћете наићи на отпор породице или околине када је у питању ваш избор партнера.
ПОСАО: Благо побољшање финансијске ситуације. ЗДРАВЉЕ: Лош имунитет.
ЈАРАЦ
ЉУБАВ: Бићете преплављени сумњама. Проблеми у љубави проузроковани љубомором. ПОСАО: Погрешна улагања или ћете бити превише импулсивни када је трошење новца у питању. ЗДРАВЉЕ: Гастритис.
ВОДОЛИЈА
ЉУБАВ: Више ћете бити заинтересовани за пријатељске, него за романтичне односе. ПОСАО: Успјех у групном раду и посебно ако се бавите било каквим друштвено-ангажованим радом. ЗДРАВЉЕ: Солидно.
РИБЕ
ЉУБАВ: Бићете врло заинтересовани за стабилан љубавни живот и емоционалну сигурност, али ће то изостати. ПОСАО: У овој сфери ћете доживјети извјесну кризу или негативну промјену. ЗДРАВЉЕ: Кијавица.
