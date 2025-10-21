Logo

Дарко Лазић поново имао незгоду

Курир

21.10.2025

06:45

Дарко Лазић пјевач
Фото: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Пјевач Дарко Лазић доживио је нову незгоду прије два дана.

Према сазнањима медија, Лазић је пао са квада док га је возио кроз шуму, при чему је задобио прелом ребра.

Са сломљеним ребром пјевао

Иначе, Лазић је са сломљеним ребром прошле ноћи пјевао у једном клубу у Београду, а на неколико снимака видјело се како се хвата за лијеву страну са болном гримасом на лицу.

Имао удес

Подсјетимо, Дарко Лазић је недавно имао удес са својом женом Катарином, након повратка са промоције пјесме његове свастике Тијане Матић.

Иако је непосредно након удеса рекао да није пио, Лазић је у тренутку несреће у крви имао 1.93 промила алкохола.

Нешто касније је пред камерама признао да јесте попио "неколико пића".

Лазић се мало након удеса похвалио на мрежама сликом са мотора који је провозао, што је с разлогом покренуло нову лавину коментара.

