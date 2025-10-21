Дарко Лазић поново имао незгоду

Извор:
Пјевач Дарко Лазић доживио је нову незгоду прије два дана.
Према сазнањима медија, Лазић је пао са квада док га је возио кроз шуму, при чему је задобио прелом ребра.
Иначе, Лазић је са сломљеним ребром прошле ноћи пјевао у једном клубу у Београду, а на неколико снимака видјело се како се хвата за лијеву страну са болном гримасом на лицу.
Подсјетимо, Дарко Лазић је недавно имао удес са својом женом Катарином, након повратка са промоције пјесме његове свастике Тијане Матић.
Иако је непосредно након удеса рекао да није пио, Лазић је у тренутку несреће у крви имао 1.93 промила алкохола.
Нешто касније је пред камерама признао да јесте попио "неколико пића".
Лазић се мало након удеса похвалио на мрежама сликом са мотора који је провозао, што је с разлогом покренуло нову лавину коментара.
