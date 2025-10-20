Нови тренд на вјенчањима: Гости морају да ураде ово прије уласка на церемонију

Извор:
Информер
20.10.2025
17:44
Коментари:0
Најновији свјетски тренд налаже да гости на вјенчању запечате своје мобилне телефоне у посебне футроле, како не би снимали церемонију.
"Да мени то траже, одмах бих отишла са славља", поручују корисници друштвених мрежа.
Најновији тренд који се шири светом захтијева да сви гости на вјенчању пред улазак предају своје телефоне, који се затим стављају у специјалне футроле на закључавање. Циљ? Да се тренутак доживи уживо, без зумирања, флешева и Инстаграма.
На друштвеним мрежама већ данима букти расправа.
На Инстаграму се појавио оглас за посебне футроле које се закључавају магнетним системом и отварају тек по завршетку догађаја - баш као на великим концертима или премијерама филмова.
Док једни поздрављају идеју и кажу да је "освјежавајуће доживјети венчање без блица и објава", други сматрају да је све отишло предалеко.
Свијет
Планирате ускоро у Грчку? Важне информације које треба да знате
"Замислите да се уљепшате сатима и нико не смије да вас услика", пише једна корисница.
"Да мени то траже, одмах бих отишла са славља. Нека задрже свој мир - ја хоћу успомене", додаје друга.
Зашто младенци то раде
Стручњаци за организацију вјенчања објашњавају да тренд долази из Америке, гдје се све више парова одлучује за тзв. "unplugged wedding", односно "вјенчање без телефона".
Разлог? Младенци желе да гости заиста присуствују тренутку, а не да га гледају кроз екран.
"Дешава се да фотографије с телефона процуре прије професионалних, или да неко објави неприкладан кадар. Парови зато желе приватност и аутентичност", кажу организатори.
Овај концепт се већ појавио у Европи, а сада полако стиже и на Балканско тло. Све више парова жели интимније вјенчање - без телефона, блицева и камера, уз напомену на позивници:
"Молимо вас да током церемоније не користите телефоне – уживајте у тренутку са нама."
Бања Лука
Познато како ће у уторак радити јавни вртићи у Бањалуци
Хоће ли свадбе без телефона постати нова норма или само пролазни тренд? Једно је сигурно, у ери када се све снима и дели, покушај да се тренутак сачува само за присутне дјелује као права револуција, пише Информер.
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму