Планирате ускоро у Грчку? Важне информације које треба да знате

20.10.2025

17:39

Grčka država grad
Фото: Markus Winkler/Pexels

Ако планирате да путујете у Грчку ове јесени, било због шопинга или викенд одмора, добро је да унапријед знате који су нерадни дани, како бисте лакше испланирали своје путовање.

Савјетује ово на Инстаграму администратор странице "никана.гр", подсјећајући да Солун 26. октобра обиљежава празник Светог Димитрија, заштитника града.

Тај дан је, који се иначе по јулијанском календару обиљежава 8. новембра, и слава града Солуна, а како ове године пада у нед‌јељу, биће нерадан дан.

"Ипак, посјетиоци могу присуствовати свечаним литијама и прославама које се одржавају у част Светог Димитрија, што је посебан доживљај за све који се тада затекну у граду", наводи се на поменутој страници.

Два дана касније, 28. октобра је национални празник у цијелој Грчкој, познат као Охи дан ("Дан НЕ"), када се обиљежава одбијање италијанског ултиматума 1940. године и почетак отпора у Другом свјетском рату.

Тада је нерадан дан у цијелој земљи, а у Солуну постоји могућност да ће многе продавнице спојити празнике и неће радити ни у понед‌јељак, 27. октобра, пишу Независне.

У Грчкој је нед‌јеља дан када трговине не раде, док су ресторани, таверне и кафићи отворени и раде пуним капацитетом, посебно у туристичким мјестима и већим градовима.

