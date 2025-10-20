Logo

Сијарто: Европска унија у стању ратне психозе, желе да осујете преговоре Русије и САД

Sputnjik

20.10.2025

16:23

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Министри спољних послова Европске уније на састанку су показали да ће учинити све што је могуће да поремете самит Русија-САД у Будимпешти, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

"Европа није заинтересована да самит у Будимпешти заиста донесе мир. Из данашњих говора морам да закључим да ће значајан број европских политичара учинити много, заправо све што је могуће, да се овај састанак не одржи", оцијенио је Сијарто након састанка министара спољних послова ЕУ, који је преносио телевизијски канал М1.

Према његовим ријечима, ЕУ је у стању ратне психозе.

Небојша-Павковић-260925

Србија

Познато од чега је умро генерал Павковић: Имао једну од најопаснијих болести

"Умјесто да подржи самит Русија-САД у Мађарској, понудили су да Украјини пошаљу новац и оружје. Кијев захтјева нових 60 милијарди евра за оружје", истакао је Сијарто.

Поред тога, званичник је објавио да је Русија обавијестила Мађарску да ће, у случају реализације прихода од замрзнуте руске имовине, одлука о узвратним мјерама бити донијета за сваку земљу ЕУ посебно, пише Спутњик.

Петер Сијарто

