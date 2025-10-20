Сијарто: Европска унија у стању ратне психозе, желе да осујете преговоре Русије и САД

Извор:
Министри спољних послова Европске уније на састанку су показали да ће учинити све што је могуће да поремете самит Русија-САД у Будимпешти, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
"Европа није заинтересована да самит у Будимпешти заиста донесе мир. Из данашњих говора морам да закључим да ће значајан број европских политичара учинити много, заправо све што је могуће, да се овај састанак не одржи", оцијенио је Сијарто након састанка министара спољних послова ЕУ, који је преносио телевизијски канал М1.
Према његовим ријечима, ЕУ је у стању ратне психозе.
"Умјесто да подржи самит Русија-САД у Мађарској, понудили су да Украјини пошаљу новац и оружје. Кијев захтјева нових 60 милијарди евра за оружје", истакао је Сијарто.
Поред тога, званичник је објавио да је Русија обавијестила Мађарску да ће, у случају реализације прихода од замрзнуте руске имовине, одлука о узвратним мјерама бити донијета за сваку земљу ЕУ посебно, пише Спутњик.
