Познато од чега је умро генерал Павковић: Имао једну од најопаснијих болести

Генерал Небојша Павковић умро је данас на ВМА, гдје се лијечио након што је пре 22 дана пребачен у Србију из финског затвора.
Генерал Небојша Павковић борио се са тешком болешћу, тумором бешике, и био је у терминалној фази. Његово здравствено стање било је толико озбиљно да је на захтев предсједника Србије Александра Вучића и Владе Србије Хашки трибунал дозволио отпуст из финског затвора.
Тумор мокраћне бешике спада у најчешће и најопасније туморе. Налази се на седмом мјесту учесталости код мушкараца, а на 11. код жена. Од ове болести најчешће обољевају мушкарци у шестој и седмој деценији живота.
Генерал Небојша Павковић је бивши високи официр Војске Југославије (ВЈ), најпознатији по својој улози током рата на Косову и НАТО бомбардовања 1999. године, те по пресуди Хашког трибунала.
Рођен је 10. априла 1946. године у селу Сењски Рудник. Завршио је Војну академију Копнене војске (1970.), Командно-штабну академију, и Командно-штабну школу оператике (са одличним успјехом).
Био је командант Приштинског корпуса (од јануара 1998.), командант Треће армије ВЈ (од децембра 1998. до фебруара 2000.), која је била распоређена на простору Косова и Метохије током НАТО агресије 1999. године.
У фебруару 2000. године постављен је на највишу војну функцију – начелника Генералштаба Војске Југославије. Смијењен је указом предсједника СРЈ Војислава Коштунице у јуну 2002. године.
Током рата 1999. одликован је Орденом слободе (једним од највиших југословенских одликовања), преноси Телеграф.
