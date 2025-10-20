Logo

Вучић: Павковић живот посветио служењу земљи и војсци

Извор:

Танјуг

20.10.2025

14:38

Коментари:

0
Вучић: Павковић живот посветио служењу земљи и војсци
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Србије Александар Вучић упутио је телеграм саучешћа поводом смрти генерал-пуковника Небојше Павковића и истакао да је он оставио траг официра који је своју дужност обављао са снажним осjећајем одговорности, посвећености и припадности Србији.

''Са дубоком тугом примио сам вијест о смрти генерал-пуковника Небојше Павковића. Упућујем искрено и најдубље саучешће породици, пријатељима и саборцима, као и свима који су га познавали и поштовали'', навео је Вучић.

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Наредне седмице састанак са Орбаном о санкцијама НИС-у

Он је истакао да је током дугогодишње службе Павковић оставио траг официра који је своју дужност обављао са снажним осећајем одговорности, посвећености и припадности Србији, водећи бригу о људима са којима је радио и извршавајући задатке који су му повјерени.

''Генерације војника и старјешина памтиће га по раду, дисциплини и увјерењу да се униформа носи са чашћу, а ријеч држи као завјет. Свој живот посветио је служењу земљи и војсци, а сјећање на њега чуваће они који су с њим дијелили и тешке и поносне дане. У овом часу туге, наше мисли су са његовим ближњима. Нека пронађу утјеху у успоменама, поштовању и љубави оних који су га познавали. Нека му је вјечна слава и хвала, а породици снага, стрпљење и мир у овим болним тренуцима'', наводи се у саучешћу предсједника Вучића.

Небојша Павковић РИП

Србија

Преминуо генерал Небојша Павковић!

Генерал Небојша Павковић преминуо је данас у Београду.

Он је 28. септембра стигао у Београд из Финске, након што је Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу, на захтјев Владе Србије, донио одлуку да га, због тешког здравственог стања, привремено пусти на слободу.

Подијели:

Тагови:

Александар Вучић

Nebojša Pavković

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Узела му 3 стана, он се у Хагу опет заклео на вјечну љубав: Ко је водитељка коју је волио Павковић

Србија

Узела му 3 стана, он се у Хагу опет заклео на вјечну љубав: Ко је водитељка коју је волио Павковић

2 ч

0
Кћерка генерала Павковића: Барем ће умријети окружен породицом

Србија

Кћерка генерала Павковића: Барем ће умријети окружен породицом

2 седм

0
"Пуштање генерала Павковића због болести даје наду и за генерала Младића"

Република Српска

"Пуштање генерала Павковића због болести даје наду и за генерала Младића"

2 седм

0
Вулин: Повратак генерала Павковића је велика радост, али мала утjеха за све утамничене Србе

Србија

Вулин: Повратак генерала Павковића је велика радост, али мала утjеха за све утамничене Србе

2 седм

1

Више из рубрике

Узела му 3 стана, он се у Хагу опет заклео на вјечну љубав: Ко је водитељка коју је волио Павковић

Србија

Узела му 3 стана, он се у Хагу опет заклео на вјечну љубав: Ко је водитељка коју је волио Павковић

2 ч

0
policija Srbija

Србија

Детаљи страве: Једна од жена тешко рањених је у поодмаклој трудноћи

3 ч

0
Преминуо генерал Небојша Павковић!

Србија

Преминуо генерал Небојша Павковић!

3 ч

1
Vakcina

Србија

Руска вакцина против рака ускоро у Србији, стручњаци "Торлака" иду у Москву

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

16

42

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

16

40

Познато како ће у уторак радити јавни вртићи у Бањалуци

16

35

Удружења поднијела пријаву против Томпсона

16

24

Минићем са Идом Нетанјахуом: Два народа повезује жеља да сачувају свој идентитет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner