Вучић: Павковић живот посветио служењу земљи и војсци

Предсједник Србије Александар Вучић упутио је телеграм саучешћа поводом смрти генерал-пуковника Небојше Павковића и истакао да је он оставио траг официра који је своју дужност обављао са снажним осjећајем одговорности, посвећености и припадности Србији.
''Са дубоком тугом примио сам вијест о смрти генерал-пуковника Небојше Павковића. Упућујем искрено и најдубље саучешће породици, пријатељима и саборцима, као и свима који су га познавали и поштовали'', навео је Вучић.
Он је истакао да је током дугогодишње службе Павковић оставио траг официра који је своју дужност обављао са снажним осећајем одговорности, посвећености и припадности Србији, водећи бригу о људима са којима је радио и извршавајући задатке који су му повјерени.
''Генерације војника и старјешина памтиће га по раду, дисциплини и увјерењу да се униформа носи са чашћу, а ријеч држи као завјет. Свој живот посветио је служењу земљи и војсци, а сјећање на њега чуваће они који су с њим дијелили и тешке и поносне дане. У овом часу туге, наше мисли су са његовим ближњима. Нека пронађу утјеху у успоменама, поштовању и љубави оних који су га познавали. Нека му је вјечна слава и хвала, а породици снага, стрпљење и мир у овим болним тренуцима'', наводи се у саучешћу предсједника Вучића.
Генерал Небојша Павковић преминуо је данас у Београду.
Он је 28. септембра стигао у Београд из Финске, након што је Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу, на захтјев Владе Србије, донио одлуку да га, због тешког здравственог стања, привремено пусти на слободу.
