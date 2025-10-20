Преминуо генерал Небојша Павковић!

20.10.2025
Генерал Небојша Павковић преминуо је у 79. години живота јављају српски медији.
Генерал Павковић је изашао на пријевремену слободу због јако лошег здравственог стања. Одлуку је донио Механизам у Хагу.
Адвокат Александар Алексић је рекао раније у току августа, тачније средином мјесеца, да је поднио захтјев Међународном механизму за кривичне судове у Хагу за хитно превремено ослобађање некадашњег команданта Треће армије Војске Југославије.
Генералово здравствено стање било је веома лоше.
Рођен је 10. априла 1946. у Сењском Руднику код Деспотовца, у централној Србији.
Учитељску школу је завршио у Алексинцу, затим и високе војне школе у Београду, наводи се у његовој биографији.
Обављао је бројне дужности у Југословенској народној армији (ЈНА), некадашње Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ).
Током њеног распада у крвавом рату, Павковић је 1994. распоређен у Приштински корпус на Косову, гдје је служио као начелник Одјељења за оперативне послове и обуку, начелник штаба и командант корпуса.
Командант Треће армије, задужене и за Косово, био је од децембра 1998. до фебруара 2000, баш у периоду сукоба српских и југословенских безбједносних снага са припадницима злочиначке Ослободилачке војске Косова (ОВК).
„Одбрана Косова је стратешки циљ и наш главни национални интерес", изјавио је Павковић у марту 1999, непосредно пред почетак НАТО бомбардовања СР Југославије.
„Ако изгубимо Косово, изгубићемо Србију, Југославију и слободу која је света нашим грађанима.“
По окончању сукоба југословенски председник Слободан Милошевић уручио је Павковићу Орден слободе, док је тужилаштво Трибунала у Хагу 2003. против њега подигло оптужницу за ратне злочине.
Првостепено је 2009. осуђен на 22 године затвора, а 2014. пресуда постаје правоснажна.
