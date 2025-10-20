Logo

Детаљи страве: Једна од жена тешко рањених је у поодмаклој трудноћи

20.10.2025

13:48

policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Двије жене ноћас су избодене ножем, а мушкарац је ударен чекићем у главу у кући у Бачком Градишту код Бечеја. Кристијан П. (39) ухапшен је због кривичног дјела убиство у покушају.

Кућа у којој се догодио напад налази се у завученој улици, а сама улица је, дан након напада, пуста. Људи су се затворили у куће, а чини се да је злочин за многе прошао неопажено јер се догодио током ноћи.

Пусто изгледа и сама кућа у којој се догодио стравични напад, а делује да је у њој тренутно само пас, који лежи тик уз дрвену капију.

Policija Srbija

Хроника

Детаљи ужаса у Новом Саду: Пијана се породила у хаустору и отишла?

Кристијан П. је, како се сумња, ножем у предјелу груди избо Татјану М. (23) која је, према првим информацијама, у поодмаклој трудноћи. Такође је ножем насрнуо и на Ивону В. (39) која је била са њом у кући, а Татјаниног супруга, који га је затекао на лицу мјеста, ударио је чекићем у главу, нанијевши му лаке тјелесне повреде.

Повријеђеним женама констатоване су тешке тјелесне повреде због којих су хитно превезене у Ургентни центар Клиничког центра Војводине, након чега су обе превезене на одељење грудне хирургије у Институт за плућне болести Војводине у Сремској Каменици.

Кристијан П. је пронађен и ухапшен убрзо послије злочина и одређено му је задржавање до 48 сати у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање у Више јавно тужилаштво у Зрењанину.

Мотив напада, као и односи у којима је Кристијан П. био са две жене које је напао, за сада нису познати.

(Телеграф)

Тагови:

Bečej

покушај убиства

trudnoća

хапшење

