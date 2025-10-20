Logo

Детаљи ужаса у Новом Саду: Пијана се породила у хаустору и отишла?

Извор:

Телеграф

20.10.2025

13:25

Коментари:

0
Детаљи ужаса у Новом Саду: Пијана се породила у хаустору и отишла?

У Новом Саду рано јутрос је пронађено тијело новорођеног д‌јечака. Станари зграде су испричали репортерима Телеграфа да је призор био потресан, а трагови догађаја су видљиви и сада.

– Шта нам се то дешава у комшилуку? Не могу да схватим како је неко могао урадити тако нешто. Прича се да је дијете било мртворођено. Не познајемо ту жену, не живи у нашој згради – ушла је јер су врата била откључана – испричала је једна станарка и додала да је чула како је жена, М. К. (39), која је оставила дијете, била под утицајем алкохола.

Према првим информацијама, жена је ушла у ходник зграде, гд‌је се породила, а затим је бебу изнијела напоље и оставила на трави испред улаза. Иако је ходник касније опран, и даље су видљиви трагови који свједоче о ужасном догађају – на бијелом зиду поред улазних врата налази се крвави отисак шаке, а у углу зида и капљице крви.

Свједоци наводе да је улаз у зграду у Булевару цара Лазара био прекривен крвљу прије чишћења, а трагови су се протезали све до мјеста на трави гд‌је је остављена беба.

Сумња се да је М. К., након што је оставила новорођенче, отишла око стотину метара даље, до друге зграде у Ловћенској улици. Тамо су је станари, видно крваву, пронашли око пола сата након што је тијело д‌јетета откривено и одмах позвали полицију. Жена је ухапшена, али је умјесто у полицијску станицу превезена у Клинику за гинекологију и акушерство „Бетанија“.

Полиција је обавила увиђај у присуству дежурног тужиоца, а изузети су и снимци надзорних камера из Булевара цара Лазара, како би се утврдило да ли је забиљежен тренутак када је беба остављена на улици.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Нови Сад

беба

пронађено тијело

porođaj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нови Сад: На улици пронађена мртва беба, ухапшена мајка

Србија

Нови Сад: На улици пронађена мртва беба, ухапшена мајка

4 ч

0
Пронађена штетна хемикалија у четири врсте цуцли

Здравље

Пронађена штетна хемикалија у четири врсте цуцли

1 д

0
Авион ударио у возило, па заједно улетјели у море

Свијет

Авион ударио у возило, па заједно улетјели у море

6 ч

0
Стравична несрећа: Погинуо мотоциклиста

Хроника

Стравична несрећа: Погинуо мотоциклиста

16 ч

0

Више из рубрике

Због борби паса пријаве за 15 особа, спасено 14 животиња

Хроника

Због борби паса пријаве за 15 особа, спасено 14 животиња

2 ч

0
Отац и син из БиХ оптужени за превару у Њемачкој: Држава оштећена за 1,6 милиона евра

Хроника

Отац и син из БиХ оптужени за превару у Њемачкој: Држава оштећена за 1,6 милиона евра

2 ч

0
Трагедија у Херцеговини: Мушкарац пронађен мртав у кањону Неретве

Хроника

Трагедија у Херцеговини: Мушкарац пронађен мртав у кањону Неретве

5 ч

0
Трагедија у БиХ: Докторица (27) извршила самоубиство

Хроника

Трагедија у БиХ: Докторица (27) извршила самоубиство

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

59

Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

13

57

Цвијановић: Изетбеговић поново пријети хришћанима у БиХ

13

56

Вујичић: Интереси Српске бране се у Народној скупштини, а не у Сарајеву и ОХР-у

13

52

Зашто Град Бањалука блокира радове на Градском стадиону?

13

48

Детаљи страве: Једна од жена тешко рањених је у поодмаклој трудноћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner