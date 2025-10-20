Детаљи ужаса у Новом Саду: Пијана се породила у хаустору и отишла?

Извор:
Телеграф
20.10.2025
13:25
У Новом Саду рано јутрос је пронађено тијело новорођеног дјечака. Станари зграде су испричали репортерима Телеграфа да је призор био потресан, а трагови догађаја су видљиви и сада.
– Шта нам се то дешава у комшилуку? Не могу да схватим како је неко могао урадити тако нешто. Прича се да је дијете било мртворођено. Не познајемо ту жену, не живи у нашој згради – ушла је јер су врата била откључана – испричала је једна станарка и додала да је чула како је жена, М. К. (39), која је оставила дијете, била под утицајем алкохола.
Према првим информацијама, жена је ушла у ходник зграде, гдје се породила, а затим је бебу изнијела напоље и оставила на трави испред улаза. Иако је ходник касније опран, и даље су видљиви трагови који свједоче о ужасном догађају – на бијелом зиду поред улазних врата налази се крвави отисак шаке, а у углу зида и капљице крви.
Свједоци наводе да је улаз у зграду у Булевару цара Лазара био прекривен крвљу прије чишћења, а трагови су се протезали све до мјеста на трави гдје је остављена беба.
Сумња се да је М. К., након што је оставила новорођенче, отишла око стотину метара даље, до друге зграде у Ловћенској улици. Тамо су је станари, видно крваву, пронашли око пола сата након што је тијело дјетета откривено и одмах позвали полицију. Жена је ухапшена, али је умјесто у полицијску станицу превезена у Клинику за гинекологију и акушерство „Бетанија“.
Полиција је обавила увиђај у присуству дежурног тужиоца, а изузети су и снимци надзорних камера из Булевара цара Лазара, како би се утврдило да ли је забиљежен тренутак када је беба остављена на улици.
(Телеграф)
