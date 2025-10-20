Узела му 3 стана, он се у Хагу опет заклео на вјечну љубав: Ко је водитељка коју је волио Павковић

Извор:
Генерал Небојша Павковић је умро у 79. години у Београду. Он је волио познату новинарку и водитељку Глорију Сотиров.
Генерал Небојша Павковић је 28. септембра пуштен прије одслужења затворске казне у Финској како би се лијечио у Србији, а данас је преминуо у 79. години.
Он се женио пет пута. Његов приватан живот одувијек је био интересантан јавности, а о његовој љубави са некадашњом новинарком Глоријом Сотиров доста се причало.
Вјенчали су се 4. августа 1995. године и из тог брака имају сина Вука.
Претпоставља се да је рођена у Македонији, а са родитељима и братом је живјела у Пољској гдје је одрасла. Касније, деведесетих година, причало се да је жељела да сазида вилу на Дедињу у Милошевићевом комшилуку. У Милошевићево вријеме звали су је генералица а поред брака с Павковићем имала је још један.
Кад је средином деведесетих генерал отпочео службовање у Приштини, она је на телевизији у том граду била водитељка. По доласку у Београд, постала је уредница Београдског програма, а била је препознатљива по плавој коси и дугим ногама.
Причало се да је била блиска са Мирјаном Марковић јер је њен брат од стрица био Глоријин први муж. Она из брака са сином Драже Марковића има ћерку.
Својевремено су београдски медији писали и да је од тада већ бившег свекра Драже Марковића тражила да јој препише стан на шта јој је он наводно рекао да ако га некада буде некоме и остављао, оставиће га својој унуци, а не њој.
Глоријин брак са Павковићем, склопљен током деведесетих, окончан је разводом 2003. године.
Због њених захтјева је некадашњи начелник Генералштаба Небојша Павковић био критикован и честа тема новинских чланака.
- Она обожава раскош и добре проводе - открио је 2003. године Вечерњим новостима један њен бивши пријатељ.
Небојша Павковић је имао веома буран живот и венчавао се пет пута. Прије четири године његов пријатељ се огласио за домаће медије и открио да се генерал у Хагу оженио пети пут, а да га је четврта супруга, која је била знатно млађа од њега, оставила док је служио казну.
- Редовно се чујемо, он има добре услове у затвору, има све што му је потребно, нова супруга га редовно обилази, доброг је здравља и генерално се скроз одлично држи. Гледа наше канале, па сигурно и ову серију, баш ћу га звати кад се заврши посљедња епизода да све искоментаришемо - рекао је тада за "Ало" Павковићев пријатељ.
