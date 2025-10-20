Logo

Узела му 3 стана, он се у Хагу опет заклео на вјечну љубав: Ко је водитељка коју је волио Павковић

Извор:

Телеграф

20.10.2025

14:18

Коментари:

0
Узела му 3 стана, он се у Хагу опет заклео на вјечну љубав: Ко је водитељка коју је волио Павковић
Фото: Tanjug/Ministarstvo odbrane Srbije

Генерал Небојша Павковић је умро у 79. години у Београду. Он је волио познату новинарку и водитељку Глорију Сотиров.

Генерал Небојша Павковић је 28. септембра пуштен прије одслужења затворске казне у Финској како би се лијечио у Србији, а данас је преминуо у 79. години.

У Хагу провео 20 година

Он се женио пет пута. Његов приватан живот одувијек је био интересантан јавности, а о његовој љубави са некадашњом новинарком Глоријом Сотиров доста се причало.

Вјенчали су се 4. августа 1995. године и из тог брака имају сина Вука.

Александар Павковић

Србија

Кћерка генерала Павковића: Барем ће умријети окружен породицом

Претпоставља се да је рођена у Македонији, а са родитељима и братом је живјела у Пољској гдје је одрасла. Касније, деведесетих година, причало се да је жељела да сазида вилу на Дедињу у Милошевићевом комшилуку. У Милошевићево вријеме звали су је генералица а поред брака с Павковићем имала је још један.

Кад је средином деведесетих генерал отпочео службовање у Приштини, она је на телевизији у том граду била водитељка. По доласку у Београд, постала је уредница Београдског програма, а била је препознатљива по плавој коси и дугим ногама.

Причало се да је била блиска са Мирјаном Марковић јер је њен брат од стрица био Глоријин први муж. Она из брака са сином Драже Марковића има ћерку.

Ратко Младић

Република Српска

"Пуштање генерала Павковића због болести даје наду и за генерала Младића"

Својевремено су београдски медији писали и да је од тада већ бившег свекра Драже Марковића тражила да јој препише стан на шта јој је он наводно рекао да ако га некада буде некоме и остављао, оставиће га својој унуци, а не њој.

Глоријин брак са Павковићем, склопљен током деведесетих, окончан је разводом 2003. године.

Због њених захтјева је некадашњи начелник Генералштаба Небојша Павковић био критикован и честа тема новинских чланака.

- Она обожава раскош и добре проводе - открио је 2003. године Вечерњим новостима један њен бивши пријатељ.

Небојша Павковић је имао веома буран живот и венчавао се пет пута. Прије четири године његов пријатељ се огласио за домаће медије и открио да се генерал у Хагу оженио пети пут, а да га је четврта супруга, која је била знатно млађа од њега, оставила док је служио казну.

- Редовно се чујемо, он има добре услове у затвору, има све што му је потребно, нова супруга га редовно обилази, доброг је здравља и генерално се скроз одлично држи. Гледа наше канале, па сигурно и ову серију, баш ћу га звати кад се заврши посљедња епизода да све искоментаришемо - рекао је тада за "Ало" Павковићев пријатељ.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Nebojša Pavković

supruga

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

Свијет

Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

2 ч

0
Зашто Град Бањалука блокира радове на Градском стадиону?

Фудбал

Зашто Град Бањалука блокира радове на Градском стадиону?

3 ч

1
policija Srbija

Србија

Детаљи страве: Једна од жена тешко рањених је у поодмаклој трудноћи

3 ч

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

У удесу код Зворника погинула једна особа

3 ч

0

Више из рубрике

policija Srbija

Србија

Детаљи страве: Једна од жена тешко рањених је у поодмаклој трудноћи

3 ч

0
Преминуо генерал Небојша Павковић!

Србија

Преминуо генерал Небојша Павковић!

3 ч

1
Vakcina

Србија

Руска вакцина против рака ускоро у Србији, стручњаци "Торлака" иду у Москву

5 ч

0
На Шар-планини пронађено тијело планинарке

Србија

На Шар-планини пронађено тијело планинарке

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

16

42

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

16

40

Познато како ће у уторак радити јавни вртићи у Бањалуци

16

35

Удружења поднијела пријаву против Томпсона

16

24

Минићем са Идом Нетанјахуом: Два народа повезује жеља да сачувају свој идентитет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner